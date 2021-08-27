Памятный знак летчикам строители используют, как вешалку

На площади у Дворца спорта «Звездный» сейчас идет большое благоустройство.

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Памятный знак летчикам Сергею Шерстобитову и Леонтию Кривенкову, который находится на площади у Дворца спорта «Звездный» раньше стоял в тени деревьев, а сейчас оказался на стройке. Знак рабочие даже используют в качестве вешалки.



Видимо, им невдомек, что он установлен в память о летчиках, которые в 1968 году спасли липчан. Во время тренировочного полета у сверхзвукового бомбардировщика Як-28 отказал двигатель. Пилоты увели неисправную машину от жилых массивов и разбились на пустыре, возле того места, где сейчас находится Дворец спорта.



Девять лет назад памятный знак привели в порядок кадеты школы № 43, о чем свидетельствует табличка: «Памятный знак восстановлен 17.12.021 года на месте гибели летчиков Сергея Шерстобитова и Леонтия Кривенкова. Своими жизнями спасших город от беды 17 декабря 1968 год. Честь. Закон. Порядок».



— После проведения работ по благоустройству территории у спорткомплекса «Звездный» нарушенное благоустройство восстановят, в частности, возле памятного знака высадят газон, — сообщили о дальнейшей судьбе памятного знака в пресс-службе мэрии.

