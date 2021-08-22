В России
29 минут назад
В водах Дании завершили укладку труб «Северного потока — 2»
Завершилась укладка труб второй нитки "Северного потока 2" в исключительной экономической зоне Дании, свидетельствуют данные позиционирования морских судов. Об этом информирует Интерфакс.
22 августа российское трубоукладочное судно Fortuna пересекло границу ИЭЗ Дании недалеко от северо-восточной окраины Померанской бухты.
Морской газопровод "Северный поток 2" мощностью 55 млрд куб. м газа в год проходит от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии. Общая протяженность магистрали по двум ниткам - 2460 км. Укладка первой нитки завершилась в начале июня.
Датский участок магистрали - всего 147 км - оказался наиболее проблемным для проекта. Власти страны заблокировали прохождение газопровода через территориальные воды страны (маршрут прохождения первого "Северного потока") и затянули согласование маршрута газопровода через исключительную экономическую зону. Когда разрешение было получено, и швейцарский подрядчик Allseas возобновил строительство, его работу остановили американские санкции. Строительство магистрали возобновилось в декабре прошлого года.
Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Труба пройдет также по территориальным или исключительным экономическим зонам Финляндии, Швеции и Дании.
22 августа российское трубоукладочное судно Fortuna пересекло границу ИЭЗ Дании недалеко от северо-восточной окраины Померанской бухты.
Морской газопровод "Северный поток 2" мощностью 55 млрд куб. м газа в год проходит от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии. Общая протяженность магистрали по двум ниткам - 2460 км. Укладка первой нитки завершилась в начале июня.
Датский участок магистрали - всего 147 км - оказался наиболее проблемным для проекта. Власти страны заблокировали прохождение газопровода через территориальные воды страны (маршрут прохождения первого "Северного потока") и затянули согласование маршрута газопровода через исключительную экономическую зону. Когда разрешение было получено, и швейцарский подрядчик Allseas возобновил строительство, его работу остановили американские санкции. Строительство магистрали возобновилось в декабре прошлого года.
Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Труба пройдет также по территориальным или исключительным экономическим зонам Финляндии, Швеции и Дании.