Происшествия

51 минуту назад

Пьяные «подвиги» обернулись уголовным делом

2 859
#уничтожение имущества
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Пьяные «подвиги» обернулись уголовным делом

Мужчина выпил и без причин разбил чужую машину.

4 июля в ОМВД России по Добринскому району с заявлением обратился  местный житель. Мужчина сообщил, что неизвестные лица повредили принадлежащий ему автомобиль, стоявший в гараже у дома по улице Учительской. 

При проведении мероприятий, сотрудники службы участковых уполномоченных полиции установили и задержали подозреваемого в совершении данного преступления. Им оказался неработающий 53-летний житель поселке Добринка.  

На допросе задержанный сознался в совершённом им деянии, сообщив также, что в момент совершения преступления был пьян и личной неприязни к владельцу автомобиля не имел. Готов полностью возместить материальный вред, который составил около девяти тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок до двух лет, сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России  по Липецкой области

2 859
#уничтожение имущества
1

Комментарии (2)

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Вика

5 минут назад
У нас такие же пьяные дебилы каждый день под окнами орут. Ждет весь подъезд, когда окно кому-нибудь разобьют или машину. А все потому, что рядом по ночам бухло продают.
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врач

28 минут назад
Хотел белочку прикончить на лобовуху видимо села.
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