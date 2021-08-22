Пьяные «подвиги» обернулись уголовным делом

Мужчина выпил и без причин разбил чужую машину.





На допросе задержанный сознался в совершённом им деянии, сообщив также, что в момент совершения преступления был пьян и личной неприязни к владельцу автомобиля не имел. Готов полностью возместить материальный вред, который составил около девяти тысяч рублей.



Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок до двух лет, сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области

4 июля в ОМВД России по Добринскому району с заявлением обратился местный житель. Мужчина сообщил, что неизвестные лица повредили принадлежащий ему автомобиль, стоявший в гараже у дома по улице Учительской.При проведении мероприятий, сотрудники службы участковых уполномоченных полиции установили и задержали подозреваемого в совершении данного преступления. Им оказался неработающий 53-летний житель поселке Добринка.