Происшествия
17 минут назад
Над Липецкой областью произошел воздушный инцидент
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Пролетавший над Чаплыгинским районом пассажирский самолёт подал сигнал бедствия.
Сегодня самолет «Sukhoi Superjet 100» авиакомпании «Россия», следующий по маршруту Волгоград — Москва, подал сигнал бедствия и снизился до 3000 метров неподалеку от Чаплыгина предположительно из-за разгерметизации салона, сообщает v1.ru
После инцидента самолет продолжил полет и благополучно приземлился в Шереметьево.
- Во время выполнения рейса SU 6416 из Волгограда в Москву на самолете «Sukhoi Superjet 100» сработал один из датчиков системы кондиционирования, — прокомментировал происшествие официальный представитель авиакомпании «Россия».
После инцидента самолет продолжил полет и благополучно приземлился в Шереметьево.
- Во время выполнения рейса SU 6416 из Волгограда в Москву на самолете «Sukhoi Superjet 100» сработал один из датчиков системы кондиционирования, — прокомментировал происшествие официальный представитель авиакомпании «Россия».
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