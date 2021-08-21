Происшествия

17 минут назад

Над Липецкой областью произошел воздушный инцидент

578
#авиааария
Над Липецкой областью произошел воздушный инцидент

Пролетавший над Чаплыгинским районом пассажирский самолёт подал сигнал бедствия.

Сегодня самолет «Sukhoi Superjet 100» авиакомпании «Россия», следующий по маршруту Волгоград — Москва, подал сигнал бедствия и снизился до 3000 метров неподалеку от Чаплыгина предположительно из-за разгерметизации салона, сообщает v1.ru

После инцидента самолет продолжил полет и благополучно приземлился в Шереметьево. 

- Во время выполнения рейса SU 6416 из Волгограда в Москву на самолете «Sukhoi Superjet 100» сработал один из датчиков системы кондиционирования, — прокомментировал происшествие официальный представитель авиакомпании «Россия».


578
#авиааария

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