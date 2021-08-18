Общество

50 минут назад

Каскад фонтанов на Петровском спуске обновят в этом году

7 225
#фонтаны
1
Каскад фонтанов на Петровском спуске обновят в этом году
Из областного бюджета на ремонт каскада фонтанов Петровского спуска выделены 52 миллиона рублей. Как сообщает администрация Липецка, в ближайшее время пройдут торги на исполнение муниципального контракта по ремонту каскада. Подготовка к ремонту уже началась: на каскаде демонтировано старое насосное оборудование.
 
По условиям контракта, чаши фонтанов и их подпорные стенки облицуют новой плиткой, подсветка и насосное оборудование будут заменены, также подрядчик должен обновить лестничный спуск: заменить плитку, почистить и отполировать гранитные ступени.
 
Каскад фонтанов на спуске с площади Ленина-Соборная создан в 2007 году. За прошедшие 14 лет проводились только текущие ремонты фонтанного оборудования и лестницы.

7 225
#фонтаны
1

Комментарии (7)

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вова

4 минуты назад
А когда-то там были красивые кусты сирени, которые совершенно не требовали ни каких бюджетных вложений! Гулевский молодец, позаботился о своих последователях в администрации, будет им теперь куда бюджет распределять!
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«»»»

14 минут назад
Ужас ... слов нет... тошнит уже от этих боярев с частной коммерческой структурой!
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Вот так

18 минут назад
Зато пенсии геноцидные стабильные
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Вредность

18 минут назад
Опять деньги кому-то в карман !!
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ОГРН 1

19 минут назад
Администрация Липецка это юридическая коммерческая организация . Пилим бюджет пилим ..
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Лучше два

23 минуты назад
За 52 ляма можно новый рядом построить и ещё деньги останутся. На оставшиеся и отремонтируйте старый
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Осторожней работайте.

26 минут назад
Пусть ступени не заполняют до основания, как это было на Театральной на против администрации. Там так за полировали что досих пор не знают куда они делись. И так же плиты что были облицовонны.
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