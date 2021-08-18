Каскад фонтанов на Петровском спуске обновят в этом году

Из областного бюджета на ремонт каскада фонтанов Петровского спуска выделены 52 миллиона рублей. Как сообщает администрация Липецка, в ближайшее время пройдут торги на исполнение муниципального контракта по ремонту каскада. Подготовка к ремонту уже началась: на каскаде демонтировано старое насосное оборудование.



По условиям контракта, чаши фонтанов и их подпорные стенки облицуют новой плиткой, подсветка и насосное оборудование будут заменены, также подрядчик должен обновить лестничный спуск: заменить плитку, почистить и отполировать гранитные ступени.



Каскад фонтанов на спуске с площади Ленина-Соборная создан в 2007 году. За прошедшие 14 лет проводились только текущие ремонты фонтанного оборудования и лестницы.



