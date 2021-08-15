Дорожный конфликт попал на запись камеры видеонаблюдения

Пока водители разбирались, движение было затруднено.

Загрузка плеера В вашем браузере отключен JavaScript

Сегодня днем в Липецке на площади Петра Великого напротив здания Арбитражного суда разразился конфликт между водителями. По словам очевидцев, один из водителей пустил в ход баллончик со слезоточивым газом, а у другого с собой даже был топор. Но официального подтверждения эти слова пока не находят. В ходе дорожных разборок, которые попали на запись камеры видеонаблюдения, было немного затруднено движение, образовался затор.



Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Липецкой области, ДТП на площади Петра Великого сегодня днем не зарегистрировано, а были ли заявления по факту драки, хулиганства или каких-то разборок, в полиции сейчас уточняют.