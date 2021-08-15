Происшествия

сегодня, 16:03

Дорожный конфликт попал на запись камеры видеонаблюдения

15 1746
#драка #ДТП
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Пока водители разбирались, движение было затруднено.

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Сегодня днем в Липецке на площади Петра Великого напротив здания Арбитражного суда разразился конфликт между водителями. По словам очевидцев, один из водителей пустил в ход баллончик со слезоточивым газом, а у другого с собой даже был топор. Но  официального подтверждения эти слова пока не находят. В ходе дорожных разборок, которые попали на запись камеры видеонаблюдения,   было немного затруднено движение, образовался затор.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Липецкой области, ДТП на площади Петра Великого сегодня днем не зарегистрировано, а были ли заявления по факту драки, хулиганства или каких-то разборок, в полиции сейчас уточняют.
15 1746
#драка #ДТП
3

Комментарии (15)

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Гость

3 минуты назад
Антиваксеры совсем с катушек слетели..
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ничего нового

20 минут назад
Загорелые против бледнолицых ,государствообразующего народа .
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Ждать хорошего нечего

20 минут назад
Бандитизм прямо на улицах города и дорогах ,а полицаи из окошек с кондиционерами просматривают и плевать на все
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Сам справоцировал конфликт

20 минут назад
Сам плюсом справоцировал опасную ситуацию на дороге и сам же первый описался и достал баллончик. Как позорно, оружие лохов согласен полностью
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Лавочница

23 минуты назад
В серой машине явно не люди, а обезьяны.
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Будут

23 минуты назад
Послушайте деда., старые псили.
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Ramzan

30 минут назад
Баллончик оружие лохов, да ну, а по голове дай заявление напишут, так что правильно
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Послушайте деда.

34 минуты назад
Молодые и психи.Что же дальше-то с вами будет,ребята?
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Wert

39 минут назад
Баллончик оружие лохов, это самый быстрый и безопасный способ избавится от быдла. А за побои можно и статью схлопотать. Тоже думаю прикупить.
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Баллончик оружие лохов

49 минут назад
Все кто писают в штанишки сразу достают баллончик
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