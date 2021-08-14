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Глава «Победы» предложил способ снижения цен на авиабилеты
Отмена обязательной страховки на случай болезни пассажира может снизить цену авиабилета на 7%, заявил глава лоукостера «Победа» Андрей Калымков. Об этом сообщает Коммерсант.
Необходимость возвращать стоимость перелета людям, которые не смогли совершить его из-за болезни, приводит к удорожанию цены перевозки для всех клиентов компании, объяснил он.
Калмыков отметил, что клиент может вернуть деньги за билет, если кто-то из членов его семьи заболел. «Но так нечестно. Если у нас сломался самолет или заболел командир, мы же не можем сказать, что из-за этого никто никуда не полетит»,— отметил он.
По его словам, многие покупают фальшивые справки, чтобы аннулировать билет и вернуть деньги, из-за чего «Победа» держит целый штат юристов, которые проверяют подлинность документов. Это тоже не позволяет получить компании желаемый доход.
Другой способ снизить цены на авиабилеты — отменить бесплатную регистрацию в аэропортах. По словам Калымкова, за счет этого билеты могут подешеветь на 120-150 рублей. Еще один вариант снижения стоимости билетов — отмена бесплатной регистрации в аэропорту. За счет этого стоимость билетов может снизиться на 120-150 рублей, считает глава «Победы». Лоукостер ранее пытался ввести платную регистрацию на стойке в зарубежных аэропортах, однако осенью 2019 года Мосгорсуд признал это решение незаконным.
Необходимость возвращать стоимость перелета людям, которые не смогли совершить его из-за болезни, приводит к удорожанию цены перевозки для всех клиентов компании, объяснил он.
Калмыков отметил, что клиент может вернуть деньги за билет, если кто-то из членов его семьи заболел. «Но так нечестно. Если у нас сломался самолет или заболел командир, мы же не можем сказать, что из-за этого никто никуда не полетит»,— отметил он.
По его словам, многие покупают фальшивые справки, чтобы аннулировать билет и вернуть деньги, из-за чего «Победа» держит целый штат юристов, которые проверяют подлинность документов. Это тоже не позволяет получить компании желаемый доход.
Другой способ снизить цены на авиабилеты — отменить бесплатную регистрацию в аэропортах. По словам Калымкова, за счет этого билеты могут подешеветь на 120-150 рублей. Еще один вариант снижения стоимости билетов — отмена бесплатной регистрации в аэропорту. За счет этого стоимость билетов может снизиться на 120-150 рублей, считает глава «Победы». Лоукостер ранее пытался ввести платную регистрацию на стойке в зарубежных аэропортах, однако осенью 2019 года Мосгорсуд признал это решение незаконным.