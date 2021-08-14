В России

сегодня, 15:04

Глава «Победы» предложил способ снижения цен на авиабилеты

145
Отмена обязательной страховки на случай болезни пассажира может снизить цену авиабилета на 7%, заявил глава лоукостера «Победа» Андрей Калымков. Об этом сообщает Коммерсант.

Необходимость возвращать стоимость перелета людям, которые не смогли совершить его из-за болезни, приводит к удорожанию цены перевозки для всех клиентов компании, объяснил он.

Калмыков отметил, что клиент может вернуть деньги за билет, если кто-то из членов его семьи заболел. «Но так нечестно. Если у нас сломался самолет или заболел командир, мы же не можем сказать, что из-за этого никто никуда не полетит»,— отметил он.

По его словам, многие покупают фальшивые справки, чтобы аннулировать билет и вернуть деньги, из-за чего «Победа» держит целый штат юристов, которые проверяют подлинность документов. Это тоже не позволяет получить компании желаемый доход.

Другой способ снизить цены на авиабилеты — отменить бесплатную регистрацию в аэропортах. По словам Калымкова, за счет этого билеты могут подешеветь на 120-150 рублей. Еще один вариант снижения стоимости билетов — отмена бесплатной регистрации в аэропорту. За счет этого стоимость билетов может снизиться на 120-150 рублей, считает глава «Победы». Лоукостер ранее пытался ввести платную регистрацию на стойке в зарубежных аэропортах, однако осенью 2019 года Мосгорсуд признал это решение незаконным.
145

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Семьи погибших в катастрофе Ми-8 на Камчатке получат по 1 млн рублей
Семьи погибших в катастрофе Ми-8 на Камчатке получат по 1 млн рублей

20 минут назад

В России
В Анапе подтопило санаторий, где отдыхают более 440 детей
В Анапе подтопило санаторий, где отдыхают более 440 детей

49 минут назад

В России
Первый город по проекту Шойгу может появиться в Красноярском крае
Первый город по проекту Шойгу может появиться в Красноярском крае

сегодня, 14:56

В России
Число пострадавших при взрыве в Воронеже увеличилось до 24
Число пострадавших при взрыве в Воронеже увеличилось до 24

сегодня, 14:35

В России
В Красноярском крае ввели режим ЧС из-за массовой гибели оленей
В Красноярском крае ввели режим ЧС из-за массовой гибели оленей

сегодня, 13:48

В России
Более 100 тыс. жителей Кубани остались без электричества из-за ливней
Более 100 тыс. жителей Кубани остались без электричества из-за ливней

сегодня, 13:32

В России