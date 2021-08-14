Общество

43 минуты назад

За сутки в Липецкой области выявили 239 случаев COVID-19, семь человек умерли

3 260
#коронавирус #статистика
За сутки в Липецкой области выявили 239 случаев COVID-19, семь человек умерли
За последние сутки в Липецкой области врачи зафиксировали 239 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, семь человек умерли, 205 - вылечились.

На 14 августа с начала наблюдения COVID-19 в Липецкой области новой коронавирусной инфекцией заразились 43 083 человека, скончались из-за нее - 1 261.
3 260
#коронавирус #статистика

Комментарии (3)

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9 минут назад
С чего, .. это сам ковид
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С чего

24 минуты назад
200 кило,вы решили,что это она? Я думаю,это липецкий богатырь-врач.
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200 кило

28 минут назад
Врачиха толстая жуть
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