Общество
43 минуты назад
За сутки в Липецкой области выявили 239 случаев COVID-19, семь человек умерли
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За последние сутки в Липецкой области врачи зафиксировали 239 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, семь человек умерли, 205 - вылечились.
На 14 августа с начала наблюдения COVID-19 в Липецкой области новой коронавирусной инфекцией заразились 43 083 человека, скончались из-за нее - 1 261.
На 14 августа с начала наблюдения COVID-19 в Липецкой области новой коронавирусной инфекцией заразились 43 083 человека, скончались из-за нее - 1 261.
3 260
)))
С чего
200 кило