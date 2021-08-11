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Выдавать кредиты россиянам предлагают по СНИЛСу и ИНН
Участники рынка нашли лазейку, которая позволит получать кредиты заемщикам, несмотря на плохую кредитную историю.
В перечень идентификаторов для поиска кредитной истории помимо паспорта могут включить ИНН и СНИЛС. С таким предложением Национальный совет финансового рынка (НСФР) обратился в Банк России, - пишет "Ъ".
В конце прошлой недели Национальный совет финансового рынка (НСФР) направил в Банк России письмо, в котором отметил, что поиск информации о гражданине РФ проводится по его действующему паспорту и двум предыдущим. Но с 16 июля вписывать данные предыдущих паспортов в действующий стало необязательно.
Участники рынка нашли лазейку, которая позволит получать кредиты, несмотря на плохую кредитную историю. Ее создает сочетание положения ЦБ РФ, вступающего в силу в следующем году, и уже действующее постановление правительства. Это станет возможно, если поиск кредитной истории (КИ) будет производиться только по паспорту, из которого власти разрешили убрать сведения о ранее выданных документах, удостоверяющих личность. Выходом из ситуации может стать внесение в число идентификаторов КИ СНИЛС и ИНН, которые не меняются в течение всей жизни.
"Теперь заемщик с плохой кредитной историей может заявить об утере паспорта, получить новый и идти в банк за кредитом. При этом в бюро кредитных историй (БКИ) банку сообщат, что у этого заемщика кредитной истории нет. В результате у недобросовестных граждан появился инструмент осознанного мошенничества", - утверждает глава НСФР Андрей Емелин.
"При этом в бюро кредитных историй (БКИ) банку сообщат, что у этого заемщика кредитной истории нет. В результате у недобросовестных граждан появился инструмент осознанного мошенничества",— утверждает он.
Для противодействия этому НСФР предложил добавить в перечень идентификаторов для поиска кредитной истории ИНН и СНИЛС, которые не меняются на протяжении всей жизни заемщика.
"Предложение мы отправили в Банк России, и если он внесет эти изменения в свое положение 758-П, то проблема будет решена. Положение ЦБ вступает в силу 1 января 2022 года, и к этому времени банки и БКИ должны успеть перенастроить системы", - поясняет Емелин.
Письмо НСФР находится на рассмотрении.
В Центральном банке сообщили, что предложения будут рассмотрены, а также обратили внимание, что в большинстве случаев сведения об ИНН и СНИЛС сегодня также предоставляются клиентами, но записываются с их слов.
В конце прошлой недели Национальный совет финансового рынка (НСФР) направил в Банк России письмо, в котором отметил, что поиск информации о гражданине РФ проводится по его действующему паспорту и двум предыдущим. Но с 16 июля вписывать данные предыдущих паспортов в действующий стало необязательно.
Участники рынка нашли лазейку, которая позволит получать кредиты, несмотря на плохую кредитную историю. Ее создает сочетание положения ЦБ РФ, вступающего в силу в следующем году, и уже действующее постановление правительства. Это станет возможно, если поиск кредитной истории (КИ) будет производиться только по паспорту, из которого власти разрешили убрать сведения о ранее выданных документах, удостоверяющих личность. Выходом из ситуации может стать внесение в число идентификаторов КИ СНИЛС и ИНН, которые не меняются в течение всей жизни.
"Теперь заемщик с плохой кредитной историей может заявить об утере паспорта, получить новый и идти в банк за кредитом. При этом в бюро кредитных историй (БКИ) банку сообщат, что у этого заемщика кредитной истории нет. В результате у недобросовестных граждан появился инструмент осознанного мошенничества", - утверждает глава НСФР Андрей Емелин.
"При этом в бюро кредитных историй (БКИ) банку сообщат, что у этого заемщика кредитной истории нет. В результате у недобросовестных граждан появился инструмент осознанного мошенничества",— утверждает он.
Для противодействия этому НСФР предложил добавить в перечень идентификаторов для поиска кредитной истории ИНН и СНИЛС, которые не меняются на протяжении всей жизни заемщика.
"Предложение мы отправили в Банк России, и если он внесет эти изменения в свое положение 758-П, то проблема будет решена. Положение ЦБ вступает в силу 1 января 2022 года, и к этому времени банки и БКИ должны успеть перенастроить системы", - поясняет Емелин.
Письмо НСФР находится на рассмотрении.
В Центральном банке сообщили, что предложения будут рассмотрены, а также обратили внимание, что в большинстве случаев сведения об ИНН и СНИЛС сегодня также предоставляются клиентами, но записываются с их слов.