Коронавирус

сегодня, 15:37

За сутки 298 жителей Липецкой области завершили лечение от COVID-19

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#коронавирус
За сутки 298 жителей Липецкой области завершили лечение от COVID-19

Всего с начала эпидемии на территории региона, по данным оперштаба, зарегистрированы 42 365 случаев новой коронавирусной инфекции, 36 200 человек выздоровели, в том числе 298 за последние сутки, 4 920 — лечатся, 1 245 человек умерли, в том числе 8 за последние сутки. По данным сайта стопкоронавирус.рф, умерли 1 238 человек.

В больницах сегодня находятся 866 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция», лечатся дома 4 054 пациента с лёгкой формой COVID-19.

За последние сутки в регионе подтверждены 240 случаев инфицирования коронавирусом. Первое место у Липецка — 103, второе у Грязинского района — 48, третье у Липецкого района — 23. В Ельце — 10, в Елецком районе — 8, в Лебедянском районе — 7, в Долгоруковском, Усманском и Задонском районах — по 6, в Воловском, Данковском и Тербунском районах — по 5, в Хлевенском районе — 4, в Чаплыгинском районе — 3, в Добровском районе — один заболевший.
622
#коронавирус

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