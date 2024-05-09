Выходные в Липецке: тысячи людей без воды, петь будут даже улицы

Всё самое главное про наступивший уикенд.

Как обычно, рубрику выходного дня открывает музыка, на этот раз – каверн на «Старые песни» Евгения Маргулиса в исполнении ВИА «Архив» из Задонска (руководитель Геннадий Рукин). Видео Аркадия Свиридова.



Сухо



За выходные в Липецке немножечко потеплеет. В субботу будет 22-27, а в воскресенье – 24-29 градусов. Важно, что осадков не предвидится.









Кроме того, расстанутся с комфортом жители частного сектора на улицах 4-й Пятилетки, Адмирала Нахимова, Адмирала Ушакова, Железнодорожной, Короленко, Кротевича, Орловской, Щорса, в переулках Антипова, Лучачарского, Янкина.















Ловим последние летние деньки, пока ещё можно гулять на свежем воздухе. И принимать участие в мероприятиях в парках и общественных пространствах, которые перечислены на графике мэрии.















Что будем смотреть









В ролях: Екатерина Темникова, Карина Каграманян, Евгений Петросян.





Прогулка по парку

Пока позволяет погода в субботу, 16 августа, липчан зовут в 12:00 прогуляться по Нижнему парку и узнать много интересного о прошлом некогда знаменитого курорта (16+).









Что наша жизнь? Игра!



Начать выходные можно игрой – 16 августа в 11:30 в АРТ-пространстве «Модное место» при ОЦКНТ (ул. Космонавтов, 54а) стартует очередная «Игровая суббота» (6+).









В Керамократере (ул. Студеновская, 39б) 16 августа в 18:00 пройдёт мастер-класс «Глиняная игрушка. Удод» (6+).









На стадионе «Металлург» (ул. Первомайская, 59) в субботу с 8 утра проходят соревнования предпоследнего этапа Мультиспортивной детской лиги (6+).













Фото vk.com/ocknt

На «разогревк» на выступят воспитанники студии восточного танца «Bellydance Super Stars», готовые покорять магией и грацией Востока. Особое внимание — потрясающему дебюту кавер-группы «Суши» из Ельцаю. В их исполнении — сочный микс хитов 90-х, щедро приправленный энергией и современными музыкальными трендами. Свежие вокальные таланты представит школа современного вокала «NIKELSOUND».



















Ю.Натуралистов, 1, 3, 5, 5/2, 7, 7а, 9, 11, 11/1, 12, 12а, 14, 14а, 15, 18, 18а, 18б;- пл. Мира, 2а, 5, стр. 4а, 6, 6а;- пр-т. Мира, 2, 2а, 4, 4а,6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24;- пр-т. Победы 20, 22, 22а.В частном секторе их участь разделят жители улиц Аносова, Багратиона, Береговой, Биологической, Б.Хмельницкого, Волжской, Доватора, Гастелло, Крылова, Левобережной, Лермонтова, Лесной 1-1, Лесной 2-й, Лесопарковой, Мирной, Озёрной, Островского, Пляжной, Санитарной, Солидарности, Союзной, УрожайнойЧуть подробнее о фильмах, которые покажут на большом экране на Городище. 16 августа в 20:00 публике явятРоссия, 2024. Комедия. Режиссёр Олег АсадулинВ руках у Митяя, школьного учителя географии из Сочи, оказывается не просто говорящий, а умный попугай из древнего рода. Его зовут Иннокентий — или просто Кеша для своих. Попугай оказывается у Митяя в сложный момент жизни — его девушка Лера ставит отношения на паузу. Она хочет роскошной жизни, а Митяй не может ей этого обеспечить. Зато попугай может. Точнее, он может «прокачать» Митяя так, чтобы тот начал много зарабатывать…Никита Кологривый, Оксана Акиньшина, Роман Курцин, Ефим Шифрин.17 августа в 20:00 смотрите фильм. Россия, 2024. Приключения, комедия. Режиссёр Денис ГулярЖизнь неугомонной Манюни и сестер Каринэ и Наринэ не стоит на месте, и теперь им предстоит отправиться на летние каникулы в Москву. Девочек ждут невероятные события и приключения, а также неожиданные встречи и знакомства. Рейтинг на «Кинопоиске» - 6,5.Экскурсия называется «Урок кокеткам, или Липецкие воды» - точно так же как, написанная в XIX веке Александром Шаховским комедия в 5-ти действиях о том, как молодая вдова приехала на курорт и решила отбить жениха у кузины. Организует Центр молодёжного чтения, старт экскурсии от домика Петру I.Клуб «Изумрудный город» устроит баталии по настольным играм – от головоломок до экшна. Выбор за гостями - создаём экосистему в «Каскадии», перевозим драгоценные товары к «Вратам в Поднебесную» или сразимся в какой-нибудь патигейм. Правилам обучат прямо на месте. Душевная атмосфера гарантирована!Расскажут и покажут, как вылепить птицу по мотивам романовской игрушки.Сегодня юные спортсмены соревнуются в преодолении полосы препятствий. Посмотреть и поболеть можно до 16:00.Достойным завершением выходных станет проект «Голоса улиц»Как обычно, в августе он состоится на площади перед ОЦКНТ (ул. Космонавтов, 54а), начало в 18:00.Танцевальным зарядом порадуют дебютанты — преподаватели школы танцев «Атмосфера» Олег Буев и Юлия Иванова.А ещё – традиционная викторина с возможностью выиграть призы.А ещё 17 августа в 19:30 в кинозале ОЦКНТ покажут фильмРоссия, 2024. Комедия. Руслан ПаушуГлавная героиня Стефания — сообразительная и настойчивая девочка, которая не обходит стороной ни одно приключение. Участвуя в съемках новогоднего вестерна, она ведет блог об актерских буднях на площадке, который привлекает внимание нескольких юных поклонников — мечтающего стать звездой Алекса, замкнутой отличницы Маши, технического гения Тимы и предприимчивого Вани. В один из съемочных дней происходит похищение главного героя фильма — пони Геннадия. Стефания решает взять дело в свои руки и обращается к подписчикам. Маше, Тиме, Алексу и Ване предстоит объединиться, чтобы найти пони и помочь завершить съемки новогоднего хита.Анастасия Панина, Алика Смехова, Михаил Полицеймако.