22-летняя липчанка обокрала пенсионерку

Девушка представилась соцработницей.

Уголовное дело о краже с проникновением в жилище возбуждено против 22-летней жительницы Липецка. Девушка, представившись социальной работницей, проникла в дом 80-летней женщины и похитила 135 тысяч рублей.По данным следствия, злоумышленница воспользовалась моментом, когда пенсионерка отвлеклась, нашла её сбережения и скрылась. Пожилая женщина обратилась в полицию после обнаружения пропажи. Сотрудники уголовного розыска оперативно установили личность и местонахождение подозреваемой.Ущерб потерпевшей полностью возмещен. В отношении девушки избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ей грозит до шести лет лишения свободы. Расследование продолжается.