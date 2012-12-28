Липецкая вечЁрка: дерзкое ограбление, хорошие новости из Военного городка и переход для Мудиловки
Скоро в школу: для липчан работает «горячая линия» по качеству и безопасности детских товаров
Происшествия
244
сегодня, 09:03
4
22-летняя липчанка обокрала пенсионерку
Девушка представилась соцработницей.
По данным следствия, злоумышленница воспользовалась моментом, когда пенсионерка отвлеклась, нашла её сбережения и скрылась. Пожилая женщина обратилась в полицию после обнаружения пропажи. Сотрудники уголовного розыска оперативно установили личность и местонахождение подозреваемой.
Ущерб потерпевшей полностью возмещен. В отношении девушки избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ей грозит до шести лет лишения свободы. Расследование продолжается.
1
0
1
1
0
Комментарии (4)