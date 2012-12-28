Все новости
26-летняя женщина-водитель улетела в подсолнечное поле
Происшествия
На улице Краснозаводской самосвал провалился в яму
Происшествия
Больше не на «М»: у жителей липецкого анклава появился переход через железнодорожные пути
Общество
Жители части улиц Липецка остались без света
Общество
«И они ещё борются за почётное звание «дома высокой культуры быта»!
Общество
В Становом похоронили погибшего на СВО односельчанина
Общество
11-летний мальчик с электросамокатом попал под колёса «Шевроле»
Происшествия
Пенсионерка забыла в открытой машине ключи: «Ладу» тут же угнали
Происшествия
В Липецке ищут подрядчиков для капремонта 49-й и 51-й школ
Общество
Три долгостроя в Военном городке доведет до ума и продаст госкорпорация ДОМ.РФ
Общество
11-летний мальчик с электросамокатом попал под колёса «Шевроле»
Происшествия
Жители части улиц Липецка остались без света
Общество
На улице Краснозаводской самосвал провалился в яму
Происшествия
Эксперты проверяют несущую способность лестницы-«заброшки» у педуниверситета
Общество
В районе Карьера и на одной из центральных улиц отключат холодную воду
Общество
22-летняя липчанка обокрала пенсионерку
Происшествия
Липецкая вечЁрка: дерзкое ограбление, хорошие новости из Военного городка и переход для Мудиловки
Общество
Выходные в Липецке: тысячи людей без воды, петь будут даже улицы
Общество
Всю ночь в Липецкой области действовал желтый уровень воздушной опасности
Происшествия
Скоро в школу: для липчан работает «горячая линия» по качеству и безопасности детских товаров
Общество
Происшествия
244
сегодня, 09:03
4

22-летняя липчанка обокрала пенсионерку

Девушка представилась соцработницей.

Уголовное дело о краже с проникновением в жилище возбуждено против 22-летней жительницы Липецка. Девушка, представившись социальной работницей, проникла в дом 80-летней женщины и похитила 135 тысяч рублей.

По данным следствия, злоумышленница воспользовалась моментом, когда пенсионерка отвлеклась, нашла её сбережения и скрылась. Пожилая женщина обратилась в полицию после обнаружения пропажи. Сотрудники уголовного розыска оперативно установили личность и местонахождение подозреваемой.

Ущерб потерпевшей полностью возмещен. В отношении девушки избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ей грозит до шести лет лишения свободы. Расследование продолжается.
мошенничество
кража
Комментарии (4)

Нонка
18 минут назад
Табор уходит в небо ....За детей и стариков надо карать до десяти -десять включительно ...
Жаль
40 минут назад
Что в таком молодом возрасте девушка так опустилась и пошла на кражу. Надеюсь, в тюрьме на раздумья времени хватит.
Жаль другое
18 минут назад
Жаль, что в таком возрасте в тюрьму попадёт. Может, при её грамотном поведении, ей условку дадут.
Как???
57 минут назад
Как эти лже-соцработники находят деньги? Это же не единичный случай.
Общество
Банковские карты для подростков с разрешения родителей, перерасчет пенсий – законы, которые вступают в силу в августе
Общество
«Срок действия вашего полиса ОМС истёк»: мошенники придумывают всё новые легенды
Общество
Чаще всего питание в школах и детсадах не соответствует нормативам по калорийности
Экономика
Траты липчан на платные услуги выросли за год на 1,5%
Общество
Липецкая область оказалась в топ-30 регионов по качеству дорог
Общество
«Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено» уже в Липецке
Общество
В Липецкой области росло производство текстиля, электрооборудования, медицинских изделий и лекарств
Общество
Что там внутри: живая и мертвая вода ТЭЦ-2
Общество
За места в горсовете борются 179 человек
Общество
Прокуратура помогла обеспечить лекарством подростка с онкозаболеванием в Липецкой области
