На улице Краснозаводской самосвал провалился в яму
Происшествия
Жители части улиц Липецка остались без света
Общество
Больше не на «М»: у жителей липецкого анклава появился переход через железнодорожные пути
Общество
11-летний мальчик с электросамокатом попал под колёса «Шевроле»
Происшествия
В Липецке ищут подрядчиков для капремонта 49-й и 51-й школ
Общество
Три долгостроя в Военном городке доведет до ума и продаст госкорпорация ДОМ.РФ
Общество
Липецкая вечЁрка: дерзкое ограбление, хорошие новости из Военного городка и переход для Мудиловки
Общество
Трое из шести беглецов из колонии пытались обжаловать приговор
Происшествия
В Липецкой области стихнут дожди и потеплеет до +27
Погода в Липецке
Выходные в Липецке: тысячи людей без воды, петь будут даже улицы
Общество
«Вам посылка»: классическая мошенническая многоходовка лишила липчанку жилья и денег
Происшествия
На улице Краснозаводской самосвал провалился в яму
Происшествия
Несовершеннолетний мотоциклист в Измалково насмерть сбил пенсионера
Происшествия
22-летняя липчанка обокрала пенсионерку
Происшествия
Всю ночь в Липецкой области действовал желтый уровень воздушной опасности
Происшествия
Выходные в Липецке: тысячи людей без воды, петь будут даже улицы
Общество
Липецкая вечЁрка: дерзкое ограбление, хорошие новости из Военного городка и переход для Мудиловки
Общество
Пожарные в Ельце спасли котенка, застрявшего в оконной раме на шестом этаже
Происшествия
Стая аистов разгуливала по полю среди работающих комбайнов
Общество
На одной улице Матырского отключат воду
Общество
Происшествия
82
24 минуты назад
1

Пожарные в Ельце спасли котенка, застрявшего в оконной раме на шестом этаже

Спасатели заслужили бурные аплодисменты благодарных жителей микрорайона Александровский, но спасенный котенок, возможно, стал инвалидом.

Сегодня в микрорайоне Александровский разыгралась настоящая драма — жители заметили котенка, застрявшего в приоткрытой на режим «форточки» раме стеклопакета на шестом этаже.

Информацию оперативно опубликовали в социальных сетях, чтобы найти хозяев животного. Параллельно жильцы вызвали спасателей, которые незамедлительно отреагировали.

С помощью автолестницы сотрудники МЧС добрались до окна и освободили животное под аплодисменты собравшихся у дома жителей. Но, у котенка оказались обездвижены задние лапы. В таких случаях часто случается, что застрявшие в раме животные становятся после этого инвалидами, особенно если они провели в таком защемленном состоянии долгое время или активно пытались освободится, повредив себе позвоночник.

Жители микрорайона жалеют котенка, рассказывают в комментариях, что звонили его хозяйке, прося отвезти его к ветеринару, но, как пишут ельчане, она ответила, что ей «все равно».

Фото\видео: vk.com/mkr_aleksandrovskiy
спасение кошки
0
0
0
2
0

Комментарии (1)

Сначала новые
Интересно
9 минут назад
Выезд оплачиваемый? Или только аплодисменты?
Ответить
