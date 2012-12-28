Липецкая вечЁрка: дерзкое ограбление, хорошие новости из Военного городка и переход для Мудиловки
Происшествия
Пожарные в Ельце спасли котенка, застрявшего в оконной раме на шестом этаже
Спасатели заслужили бурные аплодисменты благодарных жителей микрорайона Александровский, но спасенный котенок, возможно, стал инвалидом.
Информацию оперативно опубликовали в социальных сетях, чтобы найти хозяев животного. Параллельно жильцы вызвали спасателей, которые незамедлительно отреагировали.
С помощью автолестницы сотрудники МЧС добрались до окна и освободили животное под аплодисменты собравшихся у дома жителей. Но, у котенка оказались обездвижены задние лапы. В таких случаях часто случается, что застрявшие в раме животные становятся после этого инвалидами, особенно если они провели в таком защемленном состоянии долгое время или активно пытались освободится, повредив себе позвоночник.
Жители микрорайона жалеют котенка, рассказывают в комментариях, что звонили его хозяйке, прося отвезти его к ветеринару, но, как пишут ельчане, она ответила, что ей «все равно».
Фото\видео: vk.com/mkr_aleksandrovskiy
