Пожарные в Ельце спасли котенка, застрявшего в оконной раме на шестом этаже

Спасатели заслужили бурные аплодисменты благодарных жителей микрорайона Александровский, но спасенный котенок, возможно, стал инвалидом.

Сегодня в микрорайоне Александровский разыгралась настоящая драма — жители заметили котенка, застрявшего в приоткрытой на режим «форточки» раме стеклопакета на шестом этаже.Информацию оперативно опубликовали в социальных сетях, чтобы найти хозяев животного. Параллельно жильцы вызвали спасателей, которые незамедлительно отреагировали.С помощью автолестницы сотрудники МЧС добрались до окна и освободили животное под аплодисменты собравшихся у дома жителей. Но, у котенка оказались обездвижены задние лапы. В таких случаях часто случается, что застрявшие в раме животные становятся после этого инвалидами, особенно если они провели в таком защемленном состоянии долгое время или активно пытались освободится, повредив себе позвоночник.Жители микрорайона жалеют котенка, рассказывают в комментариях, что звонили его хозяйке, прося отвезти его к ветеринару, но, как пишут ельчане, она ответила, что ей «все равно».