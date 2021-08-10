Происшествия
22 минуты назад
В Липецке погиб подросток от удара током на мосту
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Трагедия произошла на Соколе
Сегодня на Соколе, на железнодорожном мосту через реку Воронеж погиб подросток.
По предварительной информации, группа подростков прыгали с моста в воду и 16-летний парень попал под напряжение высоковольтной линии.
Информация уточняется.
По предварительной информации, группа подростков прыгали с моста в воду и 16-летний парень попал под напряжение высоковольтной линии.
Информация уточняется.
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