Происшествия

22 минуты назад

В Липецке погиб подросток от удара током на мосту

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#несчастный случай #ток
В Липецке погиб подросток от удара током на мосту

Трагедия произошла на Соколе

Сегодня на Соколе, на железнодорожном мосту через реку Воронеж погиб подросток.

По предварительной информации, группа подростков прыгали с моста в воду и 16-летний парень попал под напряжение высоковольтной линии. 

Информация уточняется.
1 358
#несчастный случай #ток

Комментарии (2)

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16 минут назад
Весело на самоизоляции
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