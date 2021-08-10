В Липецке погиб подросток от удара током на мосту

Трагедия произошла на Соколе

Сегодня на Соколе, на железнодорожном мосту через реку Воронеж погиб подросток.



По предварительной информации, группа подростков прыгали с моста в воду и 16-летний парень попал под напряжение высоковольтной линии.



Информация уточняется.

