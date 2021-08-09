В России
сегодня, 15:51
На территорию детсада в Ленинградской области проник мужчина с ножом
На территорию детского сада в городе Кудрово в Ленинградской области проник мужчина с ножом.
Неизвестный мужчина проник с ножом в детский сад в пригороде Петербурга, - сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
"На востоке Санкт-Петербурга на границе с Ленобластью в детский сад, минуя вахтера, проник мужчина с ножом. Соответствующий сигнал поступил от персонала", - сказал собеседник агентства.
Информации о пострадавших и о целях неизвестного пока нет. Мужчина пьян или психически нездоров, - рассказал собеседник.
"Посреди "тихого часа" на территорию, где расположен частный детский сад, ворвался мужчина, в руках у него нож, он не может связать двух слов. Очевидно, он пьян, находится в состоянии наркотического опьянения или имеет психическое заболевание", - сказал он.
Мужчина забрался на крышу детской площадки и выкрикивал что-то нечленораздельное.
9 августа очевидцы сообщили всоцсети "ВКонтакте" в группе "Жизнь в Кудрово", что неадекватный мужчина ходит по крыше детского садика "Маленькая страна" на Европейском проспекте 13, корпус 4. Сотрудники детского сада нажали "тревожную кнопку", на место оперативно прибыла частная охранная компания, а также сотрудники полиции.
Полицию в этот детский сад 9 августа вызывали дважды. В первый раз жаловались на мужчину с ножом, который перепрыгнул через забор на территорию пустого детсада, и сбежал до приезда наряда полиции. В руках был нож, никому не угрожал. Полиция вызвал завхоз, - пишут "Невские новости".
Во второй раз говорилось о человеке, забравшемся на крышу на территории детсада. По этому поводу также вызвали правоохранителей. Не исключено, что это могли быть два разных человека. Подробности происшествия выясняются.
По предварительным данным, неизвестный уже ушел из двора сада. Его ищут.
Во время происшествия дети и большая часть персонала находились внутри садика.
Полиция начала проверку по факту случившегося.
"На востоке Санкт-Петербурга на границе с Ленобластью в детский сад, минуя вахтера, проник мужчина с ножом. Соответствующий сигнал поступил от персонала", - сказал собеседник агентства.
Информации о пострадавших и о целях неизвестного пока нет. Мужчина пьян или психически нездоров, - рассказал собеседник.
"Посреди "тихого часа" на территорию, где расположен частный детский сад, ворвался мужчина, в руках у него нож, он не может связать двух слов. Очевидно, он пьян, находится в состоянии наркотического опьянения или имеет психическое заболевание", - сказал он.
Мужчина забрался на крышу детской площадки и выкрикивал что-то нечленораздельное.
9 августа очевидцы сообщили всоцсети "ВКонтакте" в группе "Жизнь в Кудрово", что неадекватный мужчина ходит по крыше детского садика "Маленькая страна" на Европейском проспекте 13, корпус 4. Сотрудники детского сада нажали "тревожную кнопку", на место оперативно прибыла частная охранная компания, а также сотрудники полиции.
Полицию в этот детский сад 9 августа вызывали дважды. В первый раз жаловались на мужчину с ножом, который перепрыгнул через забор на территорию пустого детсада, и сбежал до приезда наряда полиции. В руках был нож, никому не угрожал. Полиция вызвал завхоз, - пишут "Невские новости".
Во второй раз говорилось о человеке, забравшемся на крышу на территории детсада. По этому поводу также вызвали правоохранителей. Не исключено, что это могли быть два разных человека. Подробности происшествия выясняются.
По предварительным данным, неизвестный уже ушел из двора сада. Его ищут.
Во время происшествия дети и большая часть персонала находились внутри садика.
Полиция начала проверку по факту случившегося.