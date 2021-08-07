Происшествия

сегодня, 14:58

В Липецке ищут мужчину, который ушел из больницы

2 980
#пропавшие без вести
2
В Липецке ищут мужчину, который ушел из больницы

Он нуждается в медицинской помощи.

Поисковики ищут 74-летнего Алексея Рязанова. Накануне вечером он ушел из больницы «Свободный Сокол». Пожилому человеку недавно сделали операцию, он нуждается в медицинской помощи.

Поисковики просят откликнуться всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Алексея Рязанова.
2 980
#пропавшие без вести
2

Комментарии (2)

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В

24 минуты назад
Поди оттуда бежал что пятки сверкают. Мож ковид диагноз впарить хотели для статистики .
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"волонтёр" Васька

32 минуты назад
Ну , ушёл , и ушёл... Чё искать-то?! Он свой выбор сделал!!
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