Происшествия
сегодня, 14:58
В Липецке ищут мужчину, который ушел из больницы
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Он нуждается в медицинской помощи.
Поисковики ищут 74-летнего Алексея Рязанова. Накануне вечером он ушел из больницы «Свободный Сокол». Пожилому человеку недавно сделали операцию, он нуждается в медицинской помощи.
Поисковики просят откликнуться всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Алексея Рязанова.
Поисковики просят откликнуться всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Алексея Рязанова.
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"волонтёр" Васька