В Липецке ищут мужчину, который ушел из больницы

Он нуждается в медицинской помощи.

Поисковики ищут 74-летнего Алексея Рязанова. Накануне вечером он ушел из больницы «Свободный Сокол». Пожилому человеку недавно сделали операцию, он нуждается в медицинской помощи.



Поисковики просят откликнуться всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Алексея Рязанова.