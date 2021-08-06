Около 200-т липчан воспользовались механизмом «Мобильный избиратель»

Чтобы проголосовать на сентябрьских выборах по месту фактического нахождения, можно оформить заявление до 13 сентября.

Председатель облизбиркома Юрий Алтухов сегодня съездил в МФЦ, чтобы посмотреть, как липчане пользуются механизмом «Мобильный избиратель». Активность невысокая. Сервисом воспользовались около 200-т человек по всей Липецкой области. В МФЦ на улице Кривенкова — всего несколько человек.Липчанке Ксении Фроловой ждать не пришлось ни минуты. Она одна из немногих, кто пришел в МФЦ за такой услугой. Политически подкованная женщина уже знает, что поедет в сентябре к родителям, пропускать голосование не хочет.— В очереди не ждала, практически сразу вызвали. Оператор быстро оформила мои документы, — рассказал Ксения Фролова.«Мобильный избиратель» — это для тех, кого не будет дома в день голосования на предстоящих выборах 19 сентября. Он позволяет проголосовать по месту фактического нахождения. Чтобы выбрать подходящий избирательный участок, человек может оформить заявление через портал Госуслуг, МФЦ или территориальную избирательную комиссию.— Это заявление проходит через систему "ГАС Выборы". По месту регистрации избирателя выписывают и вносят в списки там, где он планирует проголосовать. Это сделано для удобства избирателей, — рассказал председатель избирательной комиссии Липецкой области Юрий Алтухов.При этом надо учесть, что на выборах депутатов облсовета «мобильным избирателем» можно воспользоваться только на территории Липецкой области, а на выборах депутатов Госдумы проголосовать можно даже заграницей, там, где организованы избирательные участки.