На НЛМК открыли второй учебно-тренировочный полигон для закрепления навыков работ на высоте

На Новолипецком металлургическом комбинате открыли второй учебно-тренировочный полигон для закрепления практических навыков для безопасного выполнения работ на высоте.

Учебная площадка включает в себя зоны, имитирующие реальные условия труда сотрудников предприятия. Это, например, работа на наклонной кровле, на неогражденном участке с перепадом по высоте, спуск и подъем, эвакуация пострадавшего с высоты и самоэвакуация. Тренажером под открытым небом смогут пользоваться как сотрудники ПАО «НЛМК», так и фирм-подрядчиков, которые выполняют работы на объектах новолипецкого комбината.



На территории комплекса также появился начал функционировать специально оборудованный учебный класс, годе можно закрепить теоретические знания и пройти тестирование по данному направлению. Образовательный комплекс стал частью проекта организации обучения работников по внутренним программам НЛМК. Его задача - повысить общий уровень безопасности на производстве.



- Безопасность на производстве – одна из приоритетных задач НЛМК. Для её выполнения, конечно, нужны и теоретические, и практические занятия. Второй тренировочный полигон и учебный класс, безусловно поднимают уровень знаний наших сотрудников и сотрудников подрядных организаций на порядок выше. А навыки, которые они здесь отработают в будущем помогут в самом главном- сохранят им здоровье и жизнь, - Роман Григорьев, начальник управления охраны труда и промышленной безопасности НЛМК.

