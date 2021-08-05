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На НЛМК открыли второй учебно-тренировочный полигон для закрепления навыков работ на высоте
На Новолипецком металлургическом комбинате открыли второй учебно-тренировочный полигон для закрепления практических навыков для безопасного выполнения работ на высоте.
На территории комплекса также появился начал функционировать специально оборудованный учебный класс, годе можно закрепить теоретические знания и пройти тестирование по данному направлению. Образовательный комплекс стал частью проекта организации обучения работников по внутренним программам НЛМК. Его задача - повысить общий уровень безопасности на производстве.
- Безопасность на производстве – одна из приоритетных задач НЛМК. Для её выполнения, конечно, нужны и теоретические, и практические занятия. Второй тренировочный полигон и учебный класс, безусловно поднимают уровень знаний наших сотрудников и сотрудников подрядных организаций на порядок выше. А навыки, которые они здесь отработают в будущем помогут в самом главном- сохранят им здоровье и жизнь, - Роман Григорьев, начальник управления охраны труда и промышленной безопасности НЛМК.