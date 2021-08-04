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25 минут назад
Задержан угрожавший взорвать гранату в украинском правительстве мужчина
Мужчину, угрожающего взорвать гранату в здании кабмина Украины, задержали.
Неизвестный 4 августа пронес в здание кабмина Украины гранату, которую угрожал взорвать.
Силовикам удалось обезвредить мужчину, ворвавшегося с гранатой в здание кабинета министров Украины.
По данным телеканала "Украина-24", злоумышленник выдернул чеку. Ранее он заявил, что здание захвачено, а живым он оттуда не выйдет.
Из здания правительства эвакуировали всех сотрудников. Также оцепили весь квартал.
Преступником оказался Владимир Прохнич, который за время пребывания в зоне силовой операции в Донбассе дважды был ранен, в том числе получил черепно-мозговую травму.
В Киеве был введен режим полицейской специальной операции.
На место происшествия прибыл спецназ. Силовики связались с правонарушителем. В случае отказа добровольно сдаться ему пригрозили "полицейскими мерами, предусмотренными законом".
Правоохранительным органам удалось задержать злоумышленника, взрыв был предотвращен.
Владимира Прохнича под охраной вывели на улицу и подвели к служебному автомобилю. К нему подошли несколько мужчин, очевидно, знакомых, обняли его и похлопали по плечу. Затем его усадили в автомобиль и увезли, - передает ТАСС.
На месте инцидента глава Национальной полиции Игорь Клименко провел брифинг, в ходе которого озвучил некоторые детали случившегося. По его словам, мужчину убедил сдаться один из его знакомых Василий, который вел переговоры. Он пояснил, что у Прохнича "врожденное чувство справедливости". Клименко сообщил, что мужчина не выдвигал никаких требований.
Также стало известно, что задержанный был дважды ранен во время службы сапером в штурмовом батальоне "Айдар" Вооруженных сил Украины, в том числе получил на фронте черепно-мозговую травму. "Угрожавший взорвать кабмин никаких требований не выдвигал. Он пошел на это из-за жизненных обстоятельств. Его просто достала жизнь", — сказал глава полиции.
Он отметил, что против мужчины возбуждено уголовное дело по четырем статьям, ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Прохнича задержали в ходе специальной полицейской операции, здание правительства было полностью оцеплено спецназом. Прибывшие на место взрывотехники установили, что граната боевая, - сообщает Lenta.ru.
Видео задержания злоумышленника было опубликовано в Telegram-канале "Страна.ua".
На видеозаписи, опубликованной в Сети, ветеран АТО выдернул чеку и стал угрожать очевидцам взрывом. С собой он повел в здание несколько человек, - передает РЕН ТВ.
Силовикам удалось обезвредить мужчину, ворвавшегося с гранатой в здание кабинета министров Украины.
По данным телеканала "Украина-24", злоумышленник выдернул чеку. Ранее он заявил, что здание захвачено, а живым он оттуда не выйдет.
Из здания правительства эвакуировали всех сотрудников. Также оцепили весь квартал.
Преступником оказался Владимир Прохнич, который за время пребывания в зоне силовой операции в Донбассе дважды был ранен, в том числе получил черепно-мозговую травму.
В Киеве был введен режим полицейской специальной операции.
На место происшествия прибыл спецназ. Силовики связались с правонарушителем. В случае отказа добровольно сдаться ему пригрозили "полицейскими мерами, предусмотренными законом".
Правоохранительным органам удалось задержать злоумышленника, взрыв был предотвращен.
Владимира Прохнича под охраной вывели на улицу и подвели к служебному автомобилю. К нему подошли несколько мужчин, очевидно, знакомых, обняли его и похлопали по плечу. Затем его усадили в автомобиль и увезли, - передает ТАСС.
На месте инцидента глава Национальной полиции Игорь Клименко провел брифинг, в ходе которого озвучил некоторые детали случившегося. По его словам, мужчину убедил сдаться один из его знакомых Василий, который вел переговоры. Он пояснил, что у Прохнича "врожденное чувство справедливости". Клименко сообщил, что мужчина не выдвигал никаких требований.
Также стало известно, что задержанный был дважды ранен во время службы сапером в штурмовом батальоне "Айдар" Вооруженных сил Украины, в том числе получил на фронте черепно-мозговую травму. "Угрожавший взорвать кабмин никаких требований не выдвигал. Он пошел на это из-за жизненных обстоятельств. Его просто достала жизнь", — сказал глава полиции.
Он отметил, что против мужчины возбуждено уголовное дело по четырем статьям, ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Прохнича задержали в ходе специальной полицейской операции, здание правительства было полностью оцеплено спецназом. Прибывшие на место взрывотехники установили, что граната боевая, - сообщает Lenta.ru.
Видео задержания злоумышленника было опубликовано в Telegram-канале "Страна.ua".
На видеозаписи, опубликованной в Сети, ветеран АТО выдернул чеку и стал угрожать очевидцам взрывом. С собой он повел в здание несколько человек, - передает РЕН ТВ.