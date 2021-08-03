Общество

сегодня, 16:04

Определены компании, которые организуют питание ещё в девяти липецких школах

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#школьное питание
Определены компании, которые организуют питание ещё в девяти липецких школах

Подведены итоги аукционов на организацию питания в девяти общеобразовательных учреждениях Липецка. Школы были представлены двумя лотами, заказчиков объединили по территориальному признаку.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в первый лот вошли школы № 21, 77, 65 и 68. В торгах приняли участие две компании, победителем стало ООО «МобилСвязь», снизившее цену чуть более чем на 6%. Примерно с таким же падением от первоначальной стоимости эта же организация выиграла контракт на поставку питания в школы № 16, 32, 45, 61 и 64.
 
Ещё по 12 липецким школам, которые на торгах были представлены двумя лотами, поставщиков определят позже. Процедура затянулась из-за жалобы одного из участников.
 
Напомним, ранее стали известны результаты торгов на организацию питания в 26 школах. Победителями аукционов признали «Столичную кулинарную компанию» и ульяновскую «МобилСвязь». Таким образом, уже известно, какие организации будут кормить учеников 35 школ Липецка.
 
Исполнители контрактов должны обеспечить сбалансированное, качественное и своевременное питание учащихся. Любую замену блюд или их ингредиентов им будет необходимо согласовывать с руководством школы. Качество продуктов, используемых при готовке, должно соответствовать требованиям ГОСТ и СанПиН. Ответственность за чистоту в пищеблоке также входит в их обязанности. Помимо ежедневной уборки и дезинфекции, в столовых будет санитарный день.    
 
- Аукционы на организацию питания в липецких школах вызвали серьёзный интерес у участников рынка, каждый лот разыгрывался сразу среди несколько компаний, но никто не допустил серьёзного падения в цене. Мы будем пристально следить за качеством закупаемых продуктов и готовых блюд, в том числе с привлечением общественности – родителей школьников и депутатов, - отмечает председатель департамента образования Светлана Бедрова. 
 
Контракты с компаниями, выигравшими тендеры, заключаются на один учебный год: с 1 сентября по 31 мая.  Отметим, что в закупках от администрации города участвуют только бюджетные учреждения образования. Автономные школы самостоятельно проводят торги и выбирают поставщика услуг.

Фото пресс-службы администрации Липецка.
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#школьное питание

Комментарии (4)

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Solomon

10 минут назад
ну да, питание для будущих доходяг. потом ни в армию ни на работу.
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Витек

30 минут назад
Мобильная связь готовит обеды? Оригинально. Что дальше?
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граф Де Ля Фер

40 минут назад
Ну это ООО "Мобилсвязь" хотя бы штат имеет, обороты приличные и все такое. А не эти пустышки "-сян", у которых 10 000 уставного, дата регистрации 2020 и один сотрудник
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Лукерья

сегодня, 16:14
Как не платить за обеды в школе , если ребенок считает их невкусными и не ест ? А так получается это ещё один налог.
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