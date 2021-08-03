сегодня, 16:04
Определены компании, которые организуют питание ещё в девяти липецких школах
Подведены итоги аукционов на организацию питания в девяти общеобразовательных учреждениях Липецка. Школы были представлены двумя лотами, заказчиков объединили по территориальному признаку.
Ещё по 12 липецким школам, которые на торгах были представлены двумя лотами, поставщиков определят позже. Процедура затянулась из-за жалобы одного из участников.
Напомним, ранее стали известны результаты торгов на организацию питания в 26 школах. Победителями аукционов признали «Столичную кулинарную компанию» и ульяновскую «МобилСвязь». Таким образом, уже известно, какие организации будут кормить учеников 35 школ Липецка.
Исполнители контрактов должны обеспечить сбалансированное, качественное и своевременное питание учащихся. Любую замену блюд или их ингредиентов им будет необходимо согласовывать с руководством школы. Качество продуктов, используемых при готовке, должно соответствовать требованиям ГОСТ и СанПиН. Ответственность за чистоту в пищеблоке также входит в их обязанности. Помимо ежедневной уборки и дезинфекции, в столовых будет санитарный день.
- Аукционы на организацию питания в липецких школах вызвали серьёзный интерес у участников рынка, каждый лот разыгрывался сразу среди несколько компаний, но никто не допустил серьёзного падения в цене. Мы будем пристально следить за качеством закупаемых продуктов и готовых блюд, в том числе с привлечением общественности – родителей школьников и депутатов, - отмечает председатель департамента образования Светлана Бедрова.
Контракты с компаниями, выигравшими тендеры, заключаются на один учебный год: с 1 сентября по 31 мая. Отметим, что в закупках от администрации города участвуют только бюджетные учреждения образования. Автономные школы самостоятельно проводят торги и выбирают поставщика услуг.
Фото пресс-службы администрации Липецка.
Solomon
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