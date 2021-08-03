Определены компании, которые организуют питание ещё в девяти липецких школах

Подведены итоги аукционов на организацию питания в девяти общеобразовательных учреждениях Липецка. Школы были представлены двумя лотами, заказчиков объединили по территориальному признаку.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в первый лот вошли школы № 21, 77, 65 и 68. В торгах приняли участие две компании, победителем стало ООО «МобилСвязь», снизившее цену чуть более чем на 6%. Примерно с таким же падением от первоначальной стоимости эта же организация выиграла контракт на поставку питания в школы № 16, 32, 45, 61 и 64.



Ещё по 12 липецким школам, которые на торгах были представлены двумя лотами, поставщиков определят позже. Процедура затянулась из-за жалобы одного из участников.



Напомним, ранее стали известны результаты торгов на организацию питания в 26 школах. Победителями аукционов признали «Столичную кулинарную компанию» и ульяновскую «МобилСвязь». Таким образом, уже известно, какие организации будут кормить учеников 35 школ Липецка.



Исполнители контрактов должны обеспечить сбалансированное, качественное и своевременное питание учащихся. Любую замену блюд или их ингредиентов им будет необходимо согласовывать с руководством школы. Качество продуктов, используемых при готовке, должно соответствовать требованиям ГОСТ и СанПиН. Ответственность за чистоту в пищеблоке также входит в их обязанности. Помимо ежедневной уборки и дезинфекции, в столовых будет санитарный день.



- Аукционы на организацию питания в липецких школах вызвали серьёзный интерес у участников рынка, каждый лот разыгрывался сразу среди несколько компаний, но никто не допустил серьёзного падения в цене. Мы будем пристально следить за качеством закупаемых продуктов и готовых блюд, в том числе с привлечением общественности – родителей школьников и депутатов, - отмечает председатель департамента образования Светлана Бедрова.



Контракты с компаниями, выигравшими тендеры, заключаются на один учебный год: с 1 сентября по 31 мая. Отметим, что в закупках от администрации города участвуют только бюджетные учреждения образования. Автономные школы самостоятельно проводят торги и выбирают поставщика услуг.



Фото пресс-службы администрации Липецка.

