За сутки случаи COVID-19 зафиксировали во всех городах и районах Липецкой области

Всего с начала эпидемии на территории региона, по данным оперштаба, зарегистрированы 40 452 случая новой коронавирусной инфекции, 34 725 человек выздоровели, в том числе 118 за последние сутки, 4 552 — лечатся, 1 175 человек умерли, в том числе 9 за последние сутки. По данным сайта стопкоронавирус.рф, умерли 1 168 человек.

В больницах сегодня находятся 808 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция», лечатся дома 3 744 пациента с лёгкой формой COVID-19.



За последние сутки в регионе подтверждены 240 случаев инфицирования коронавирусом. Заболевших выявили во всех муниципалитетах. Больше всего в Липецке — 79, второе место поделили Елец и Задонский район— 31 случай, на третьем Тербунский район — 27. В Лебедянском районе — 13, в Липецком районе — 10, в Данковскомм районе — 8, в Грязинском и Хлевенском районах — по 6, в Усманском районе — 5, в Чаплыгинском районе — 4, в Воловском, Долгоруковском, Елецком и Лев-Толстовском районах — по 3, в Добринском, Добровском и Становлянском районах — по 2, в Измалковском и Краснинском районах — по одному заболевшему.