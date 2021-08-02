«ЭкоПром-Липецк» начал реконструкцию контейнерных площадок.

Сейчас завершены работы на трех площадках, расположенных по адресам ул. Гагарина, д.28, ул. Зегеля, д.30, ул. Космонавтов, д.50. Эти места накопления отходов расположены рядом со спортивными площадками и детсадами.

Там выровняли основание площадок, построили ограждения с навесом и установили новые пластиковые контейнеры.



Следующим этапом станет преобразование 10 площадок на «красных линиях». Работы по демонтажу старых конструкций уже начались.

Сейчас там установлены устаревшие металлические баки, выступающая плита основания мешает установке современных евроконтейнеров. При проектировании учли дополнительное место для складирования крупногабаритных отходов и контейнера для раздельного сбора.



После модернизации места накопления будут соответствовать современным санитарным и экологическим требованиям. На эти цели региональным оператором выделено порядка 22 млн. рублей.



Проект реализуется при поддержке администрации города Липецка и управлением экологии и природных ресурсов Липецкой области.



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