Бизнес

28 минут назад

«ЭкоПром-Липецк» начал реконструкцию контейнерных площадок.

289
#ЭкоПром
2
«ЭкоПром-Липецк» начал реконструкцию контейнерных площадок.

Сейчас завершены работы на трех площадках, расположенных по адресам ул. Гагарина, д.28, ул. Зегеля, д.30, ул. Космонавтов, д.50. Эти места накопления отходов расположены рядом со спортивными площадками и детсадами.

Там выровняли основание площадок, построили ограждения с навесом и установили новые пластиковые контейнеры.


Следующим этапом станет преобразование 10 площадок на «красных линиях». Работы по демонтажу старых конструкций уже начались.

Сейчас там установлены устаревшие металлические баки, выступающая плита основания мешает установке современных евроконтейнеров. При проектировании учли дополнительное место для складирования крупногабаритных отходов и контейнера для раздельного сбора.

После модернизации места накопления будут соответствовать современным санитарным и экологическим требованиям. На эти цели региональным оператором выделено порядка 22 млн. рублей.


Проект реализуется при поддержке администрации города Липецка и управлением экологии и природных ресурсов Липецкой области.

PR

289
#ЭкоПром
2

Еще в рубрике

МегаФон предложил абонентам бесплатную годовую подписку на Apple Music
МегаФон предложил абонентам бесплатную годовую подписку на Apple Music

сегодня, 13:24

Бизнес
Зажглись новые огни в поселениях Косыревского сельсовета Липецкой области
Зажглись новые огни в поселениях Косыревского сельсовета Липецкой области

сегодня, 08:00

Бизнес
Где искать защиту от стихии
Где искать защиту от стихии

29.07.2021 15:35

Бизнес
«Ростелеком» подключил к оптике 85 социально значимых объектов в Липецкой области
«Ростелеком» подключил к оптике 85 социально значимых объектов в Липецкой области

28.07.2021 16:16

Бизнес
Сборы «Росгосстраха» в первом полугодии 2021-го на 19,3% выше прошлогодних
Сборы «Росгосстраха» в первом полугодии 2021-го на 19,3% выше прошлогодних

28.07.2021 11:16

Бизнес
МегаФон создал голосового ассистента для абонентов
МегаФон создал голосового ассистента для абонентов

27.07.2021 12:44

Бизнес