Последнего директора МУП «АДС» оштрафовали на 50 тысяч рублей

Андрей Дашков привлечен к уголовной ответственности за злостное неисполнение вступивших в законную силу решений суда.

В Правобережном районном суде Липецка вынесли приговор последнему директору МУП «Аварийно-диспетчерская служба городского хозяйства» Липецка Андрею Дашкову по части второй статьи 315 УК РФ – за злостное неисполнении служащим коммерческой организации вступивших в законную силу решений суда.



Андрей Дашков работал директором МУПа, на то время погруженного в пучину арбитражного процесса, с 1 февраля 2019 года по 2 августа 2020-го. Как установлено материалами уголовного дела, достоверно зная о вступившем в законную силу решении мирового судьи от 31.08.2018, обязавшим МУП «АДС городского хозяйства» Липецка произвести текущий ремонт помещений в доме №13 по улице Дзержинского и имея реальную возможность исполнить его, директор МУПа не предпринял никаких мер для его исполнения.



«Будучи привлеченным к административной ответственности в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей за неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований, игнорируя законные требования судебного пристава-исполнителя, Андрей Дашков продолжил уклоняться от исполнения судебного решения. Аналогичным образом он не исполнил решение суда от 1.02.2018 года, обязавшего МУП «АДС городского хозяйства» г.Липецка произвести ремонт помещений в доме №1 на площади Мира», – сообщает пресс-служба областной прокуратуры.



Как установил суд, денежные средства организации в размере более 8 млн рублей подсудимый направлял на текущие потребности возглавляемого им предприятия, не связанные с исполнением судебных решений.



Подсудимый Андрей Дашков свою вину не признал, сославшись на отсутствие технической и финансовой возможности исполнить судебные решения. Исследовав материалы дела, заслушав доводы защиты и стороны обвинения, суд согласился с позицией государственного обвинения об обоснованности и доказанности предъявленного обвинения и назначил по совокупности совершенных подсудимым преступлений наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.