В Липецкой области погиб опытный парашютист

68-летний мужчина совершал 69-й прыжок

31 июля, в субботу, на аэродроме в Грязях погиб парашютист.



Как стал сообщили GOROD48 в СУ СК РФ по Липецкой области, 68-летний мужчина совершал 69-й прыжок. Запасным парашютом он не воспользовался. В причинах его смерти разбирается Грязинский межрайоный следственный отдел.



Как стало известно GOROD48, мужчина мог умереть от остановки сердца, находясь в воздухе.

