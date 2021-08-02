Происшествия

24 минуты назад

В Липецкой области погиб опытный парашютист

2 964
#парашютист #несчастный случай
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В Липецкой области погиб опытный парашютист

68-летний мужчина совершал 69-й прыжок

31 июля, в субботу, на аэродроме в Грязях погиб парашютист.

Как стал сообщили GOROD48 в СУ СК РФ по Липецкой области, 68-летний мужчина совершал 69-й прыжок. Запасным парашютом он не воспользовался. В причинах его смерти разбирается Грязинский межрайоный следственный отдел.

Как стало известно GOROD48, мужчина мог умереть от остановки сердца, находясь в воздухе.
2 964
#парашютист #несчастный случай
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Комментарии (2)

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Дед

2 минуты назад
Роковой 69 ,судьба
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Гость

5 минут назад
Соболезнования.
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