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37 минут назад
Арестован экс-полицейский, обвиняемый в убийстве девочки в Самаре
Суд в субботу арестовал на два месяца бывшего сотрудника полиции, обвиняемого в убийстве девочки в Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону, передает ТАСС.
"Судом по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца до 29 сентября включительно", - отметили в пресс-службе, добавив, что обвинение было предъявлено по ч 2. ст. 105 УК РФ ("Убийство").
Подполковнику полиции вменяют зверское убийство 15-летней девочки в поселке Петра Дубрава. Девочке нанесли не менее пяти ударов ножом в шею. Ее тело нашли 29 июля в районе одного из жилых домовладений в поселке Петра Дубрава Волжского района Самарской области. Подозреваемый - сотрудник полиции, которого накануне уволили после проверки полиции.
По данным источника в силовых структурах, мужчина убил девочку после того, как сбил ее на автомобиле, пытаясь скрыть последствия ДТП. Ход расследования уголовного дела находится на контроле областной прокуратуры.
"Судом по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца до 29 сентября включительно", - отметили в пресс-службе, добавив, что обвинение было предъявлено по ч 2. ст. 105 УК РФ ("Убийство").
Подполковнику полиции вменяют зверское убийство 15-летней девочки в поселке Петра Дубрава. Девочке нанесли не менее пяти ударов ножом в шею. Ее тело нашли 29 июля в районе одного из жилых домовладений в поселке Петра Дубрава Волжского района Самарской области. Подозреваемый - сотрудник полиции, которого накануне уволили после проверки полиции.
По данным источника в силовых структурах, мужчина убил девочку после того, как сбил ее на автомобиле, пытаясь скрыть последствия ДТП. Ход расследования уголовного дела находится на контроле областной прокуратуры.