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37 минут назад

Арестован экс-полицейский, обвиняемый в убийстве девочки в Самаре

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Суд в субботу арестовал на два месяца бывшего сотрудника полиции, обвиняемого в убийстве девочки в Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону, передает ТАСС.

"Судом по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца до 29 сентября включительно", - отметили в пресс-службе, добавив, что обвинение было предъявлено по ч 2. ст. 105 УК РФ ("Убийство").

Подполковнику полиции вменяют зверское убийство 15-летней девочки в поселке Петра Дубрава. Девочке нанесли не менее пяти ударов ножом в шею. Ее тело нашли 29 июля в районе одного из жилых домовладений в поселке Петра Дубрава Волжского района Самарской области. Подозреваемый - сотрудник полиции, которого накануне уволили после проверки полиции.

По данным источника в силовых структурах, мужчина убил девочку после того, как сбил ее на автомобиле, пытаясь скрыть последствия ДТП. Ход расследования уголовного дела находится на контроле областной прокуратуры.
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