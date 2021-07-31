Коронавирус в России: прививки для студентов

Из-за более заразного штамма «дельта» планку вакцинации для коллективного иммунитета повысили до 80 процентов. Вузы готовятся к новому учебному году – студентов призывают подумать о вакцинации. COVID-19 стал для мошенников новым источником афер – Роскомнадзор блокирует мошеннические сайты.

В России все еще остается высокий уровень распространения коронавирусной инфекции. Всего с понедельника по пятницу в России объявлено о 115 525 инфицированных, сообщает оперштаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации. Общее число зараженных в России с начала пандемии достигло 6 242 066 человек, умерли 157 771 человек.



В Липецкой области число тех, у кого выявляли положительный тест на SARS-CoV-2, удерживается на планке 2,5 сотни человек в день – с понедельника по пятницу регистрировалось от 243 до 245 заразившихся. Число летальных случаев составило 1130 человек. Всего с начала эпидемии на территории региона зарегистрировано 39 484 случая новой коронавирусной инфекции, 33 139 человек выздоровели.



Число новых заболевающих коронавирусной инфекцией медленно, но сокращается. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, за неделю их стало меньше на 14%, а в десяти регионах заболеваемость снижается, еще в 14-ти – стабилизируется. Во время своего выступления в эфире в рамках просветительской кампании, организованной обществом «Знание» совместно с общероссийской акцией #МыВместе, она отметила: уровень необходимого коллективного иммунитета к SARS-CoV-2 повысили до 80%, причина в мутации инфекции и распространении штамма «дельта», передают «Вести.ру». Сегодня его доля среди случаев заболевания в регионах составляет уже более 95%, сообщил генеральный директор ГНЦ «Вектор» Ринат Максютов на открытии производства «ЭпиВакКороны» в Подмосковье. По словам Поповой, среди привившихся полным циклом любой из вакцин заболевают коронавирусом не более 0,8%, а всего в России от коронавируса полностью привиты более 21 млиллиона человек.



Из-за низких темпов вакцинации пандемия может затянуться – такое мнение высказал в беседе в РИА Новости руководитель екатеринбургского филиала научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Александр Семенов: «При сохранении текущих, очень низких темпов вакцинации во всем мире мы будем бороться с пандемией коронавируса еще в 2022 году, и только тогда у нас есть шанс ее завершить». Специалист напомнил об опыте борьбы с гонконгским гриппом, который показал – для полного завершения пандемического процесса нужно два-три года, и это зависит прежде всего от темпов образования коллективного иммунитета.



Российский штамм AT.1 вируса SARS-CoV-2 ВОЗ исключила из списка наблюдений –он не представляет угрозы, мутация не сделала его более заразным или опасным для заболевшего, такое мнение высказал в эфире «Вести FM» врач-вирусолог Евгений Тимаков. «Индийский [штамм] вытеснил вообще все, что только можно, потому что его способность связываться с нашими рецепторами, и проникать в организм, и обходить иммунные барьеры сейчас приближается к идеальной», - передает его слова ТАСС.



Активно мутировать новый вирус начал в последние полгода. В половине случаев люди заражаются SARS-CoV-2 дома, когда заболевает один из членов семьи, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова, выступая в российском обществе «Знание» в рамках просветительской кампании «Разберемся в вакцинах вместе». Случаи невосприимчивости к вирусу встречаются, но это – большая редкость, такие случаи отмечаются у людей с хорошим иммунитетом, которые поддерживают свою иммунную систему в тонусе, при том такое случается не только с коронавирусом. Значительную роль в этом, как подчеркнула глава Роспотребнадзора, играет генетическая предрасположенность. Но даже в этом случае для поддержки иммунитета важно вести здоровый образ жизни: «Если мы заботимся о себе, если мы поддерживаем свою иммунную систему в тонусе, в достаточном здравии, то тогда она и защищает нас должным образом», - передают слова Поповой РИА Новости.

Ситуация с коронавирусом, несмотря на сокращение заболевающих, пока остается напряженной, о достижении коллективного иммунитета заявила Чечня, которая сообщила о вакцинации 60% населения. «Чеченская Республика первой достигла охвата вакцинации 60% от численности взрослого населения. Мы достаточно быстро подняли темпы вакцинации: если помните, было обращение главы республики, после которого люди активно начали прививаться. Из 909 тыс. взрослого населения 568 тыс. уже вакцинировано», передает ТАСС слова министра здравоохранения республики Эльхана Сулейманова. Анна Попова в пятницу на встрече с журналистами подтвердила, что есть регионы, где ситуация стабилизировалась, но вакцинацию стоит ускорить, чтобы не было взрывного роста осенью. А вот локдаун она назвала в эфире Всероссийского общества «Знание» не самым эффективным средством в борьбе с новым вирусом. Система противоэпидемических мер способна уберечь людей от крайних рисков. Одной из них остаются маски – бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы, академик РАН Геннадий Онищенко напомнил на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня», что масочный режим надо по-прежнему соблюдать, и особенно гражданам, не сделавшим прививку от коронавируса.



Вакцинация остается в центре внимания. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, среди привитых от COVID-19 двумя компонентами заболевших 0,7-0,8% для каждой вакцины. Из числа тех, кто привился только первым компонентом, доля заболевших – 2,5%, отметила она, выступая в российском обществе «Знание». Вместе с тем, сообщений о нежелательных реакциях на вакцины от COVID-19 крайне мало, отметил заместитель министра здравоохранения России Сергей Глаголев в ходе прямой трансляции обучающего семинара по мониторингу безопасности вакцинопрофилактики от новой коронавирусной инфекции.



Случаи заражения после вакцинации есть – медики не отрицают этот факт. По мнению главного врача московского ГБУЗ «Городская клиническая больница № 40» Дениса Проценко вероятность заболеть COVID-19 после введения первого компонента вакцины остается, так как стойкий иммунитет еще не сформировался, передают РИА Новости. Он отметил, что 90 процентов привитых пациентов, которые попали в больницу в Коммунарке, успели получить только первый компонент вакцины. А для формирования иммунитета необходимо время: «Нужно следовать понятной и здравой логике, что вакцинация и формирование иммунитета — это не знак равно от инфицирования. Иммунитет не способен вас защитить, если на вас чихает инфицированный человек». Председатель комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец представил и такие данные, что в северной столице зарегистрировано несколько летальных случаев среди тех, кто был привит от коронавирусной инфекции двумя компонентами вакцины. «Есть случаи, когда пациенты прошли в том числе вакцинацию двумя компонентами, и у них фиксировался летальный исход. Это пациенты с тяжелой сопутствующей патологией, сердечно-сосудистыми заболеваниями, онкологическими и прочими», - передает его слова ИА REGNUM. Объяснение таким случаям представил в своем телеграмм-канале врач и телеведущий Александр «Мясников – он отметил, что прививка снижает риски тяжёлой формы COVID-19. Но если люди с тяжёлыми заболеваниями сердца, онкологическими и другими болезнями попадают в реанимацию, для них велик риск смертельного исхода из-за присоединившихся инфекций. Это пневмококк, стафилококк, синегнойная палочка, грибковые инфекции, а теперь и вирус SARS-CoV-2. В целом же вакцинация – не только от SARS-CoV-2, но и гриппа, герпеса, увеличивает шансы на жизнь в случае столкновения с болезнью у таких пациентов.



Пандемия коронавируса вызвала всплеск «ковидных» афер в сети – об этом рассказал РИА Новости директор департамента корпоративного бизнеса ESET в России и СНГ Антон Пономарев. Мошенники предлагают определенные продукты и препараты на онлайн-аукционах, а после перечисления денег пропадают. По данным разработчиков решений для детектирования и предотвращения кибератак Group-IB, наиболее распространенным видом мошенничества стала продажа поддельных сертификатов о вакцинации, на втором месте по числу обнаруженных объявлений в сети находятся предложения о продаже готовых ПЦР-тестов и тестов на антитела. На третьем месте оказались недавно отмененные QR-коды для посещения ресторанов и кафе. «Мошенники «идут на встречу» даже тем, кто не хочет по каким-то причинам делать прививку, и предлагают приобрести медотвод», - отмечается в сообщении компании. Ролскомнадзор заблокировал почти тысячу сайтов и страниц в соцсетях, на которых предлагалось купить поддельный сертификат о вакцинации от коронавируса, рассказали «Известиям» в пресс-службе ведомства. В Роскомнадзоре напомнили, что с апреля в России введена уголовная ответственность за распространение фейков, если ложная информация «привела к тяжким последствиям».



Учебные заведения готовятся к занятиям с учетом вирусных ограничений. Некоторые вузы подошли к требованиям более строго – так, институт русского языка имени Пушкина с 1 сентября планирует пускать на территорию вуза и в общежитие только вакцинированных от коронавируса студентов, рассказали РИА Новости в пресс-службе вуза. Такую меру объяснили постановлением главного санитарного врача по Москве и рекомендациями Совета ректоров об обязательной вакцинации в образовательных организациях в период с 15 июля по 15 августа. Невакцинированных студентов ожидает «дистанционка». МГУ также готовится к занятиям в смешанном формате, но у иностранных и иногородних студентов при въезде в общежитие спросят ПЦР-тест, сертификат о вакцинации, либо справку о том, что переболели. «Я бы сейчас не говорил, что мы категорически не будем на занятия допускать тех, кто не вакцинирован», - уточнил ректор МГУ Виктор Садовничий. В Мурманской области условия также будут строгими – студенты и абитуриенты смогут заселиться в общежития только при наличии сертификата о вакцинации против коронавируса либо справки о противопоказаниях к прививке, сообщили ТАСС в министерстве информации региона. Подобные ограничения ввели из-за того, что наибольший рост в июле по заражениям коронавирусом в Мурманской области приходится на молодежь в возрасте 18-29 лет. В Саратовской области иностранных студентов допустят к очным занятиям после теста на COVID-19. Российский союз ректоров озвучил свою позицию – он не планирует запрещать посещение очных занятий в новом учебном году студентам вузов, которые не прошли вакцинацию против ковида. Но по словам президента РСР, ректора МГУ Виктора Садовничего союз также призывает все вузы проводить вакцинацию против коронавируса.



Для школьников Роспотребнадзор планирует продлить на 2021-2022 учебный год рекомендации по очному обучению. Как сообщают «Известия» со ссылкой на ведомство, разработанные год назад рекомендации по очному обучению в школах в условиях пандемии могут применяться и в новом учебном сезоне. Это ежедневное измерение температуры перед началом занятий, посещение столовой по графику, дезинфекция помещений, минимальные контакты с другими классами во время перемен. При том у школы остается право принять решение о переводе части учащихся на удаленку, если эпидобстановка ухудшится. Директор Центра экономики непрерывного образования Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Татьяна Клячко в беседе с ТАСС не исключила, что в дистанционном формате могут начать учебный год старшеклассники – если заболеваемость будет высокой. А вот учащихся с первого по пятый класс следует оставить на очном обучении. Вместе с тем, по ее мнению, для детей на дистанционном обучении следует предусмотреть различные меры поддержки, которые бы компенсировали возникающие на удаленке сложности. «Эти два года показали, что существует проблема так называемого цифрового неравенства: не все семьи имеют нужное оборудование. Поэтому здесь надо очень внимательно смотреть, у каких детей нет необходимых технических средств, помогать в этом плане», - пояснила она.





