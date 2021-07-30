сегодня, 15:30
Сервис Samsung Pay могут запретить в России
Арбитражный суд Москвы фактически запретил работу платежной системы Samsung Pay в России, удовлетворив иск швейцарской компании "Сквин СА" из-за использования патента без согласия правообладателя.
Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск швейцарской компании "Сквин СА" к ООО "Самсунг Электроникс Рус Компани" и Samsung Electronics Co., Ltd. Предметом разбирательств стал патент, заявку на который подали в декабре 2013 года. Эксперты выявили в работе Samsung Pay применение технологий, правами на которые владеет "Сквин СА". Суд запретил корейской фирме ими пользоваться.
Однако у компании Samsung есть 30 дней, чтобы опротестовать это решение. По мнению старшего партнера юридической фирмы Intellect Максима Лабзина, компания может обжаловать его в вышестоящей инстанции, оспорить сам патент из-за отсутствия в изобретении новизны или выкупить саму лицензию у "Сквин СА".
Старший партнер юридической фирмы Intellect Максим Лабзин называет решение суда мотивированным: "Если оно устоит, то реализация сервиса без внесения в него достаточных изменений будет в России невозможна вне зависимости от того, работает он в устройствах, проданных до решения суда или после". По его словам, у Samsung есть три варианта действий: оспаривать решение в вышестоящем суде, оспаривать сам патент на предмет отсутствия в изобретении новизны или договариваться с истцом, например, выкупив лицензию.
Зампред комитета Российского союза промышленников и предпринимателей по интеллектуальной собственности Анатолий Семенов убежден, что при обращении в Роспатент Samsung наверняка сможет выиграть дело. По его словам, вероятность того, что палата по патентным спорам признает патент истца качественным, "не превышает одного процента".
Тяжба длится с февраля прошлого года. Упомянутая технология предлагает несколько способов генерации одноразового кода. Его, например, может создавать устройство продавца и считывать смартфон покупателя, говорится в описании патента. В нем также содержится принципиальная схема взаимодействия устройств покупателя, продавца, платежной системы, банка-эквайера и банка-эмитента.