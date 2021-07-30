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Сервис Samsung Pay могут запретить в России

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#Samsung Pay

Арбитражный суд Москвы фактически запретил работу платежной системы Samsung Pay в России, удовлетворив иск швейцарской компании "Сквин СА" из-за использования патента без согласия правообладателя.

Сервис электронных платежей Samsung Pay оказался под угрозой запрета в России из-за спора вокруг прав на использование технологий, - пишет "Ъ".

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск швейцарской компании "Сквин СА" к ООО "Самсунг Электроникс Рус Компани" и Samsung Electronics Co., Ltd. Предметом разбирательств стал патент, заявку на который подали в декабре 2013 года. Эксперты выявили в работе Samsung Pay применение технологий, правами на которые владеет "Сквин СА". Суд запретил корейской фирме ими пользоваться.

Однако у компании Samsung есть 30 дней, чтобы опротестовать это решение. По мнению старшего партнера юридической фирмы Intellect Максима Лабзина, компания может обжаловать его в вышестоящей инстанции, оспорить сам патент из-за отсутствия в изобретении новизны или выкупить саму лицензию у "Сквин СА".

Старший партнер юридической фирмы Intellect Максим Лабзин называет решение суда мотивированным: "Если оно устоит, то реализация сервиса без внесения в него достаточных изменений будет в России невозможна вне зависимости от того, работает он в устройствах, проданных до решения суда или после". По его словам, у Samsung есть три варианта действий: оспаривать решение в вышестоящем суде, оспаривать сам патент на предмет отсутствия в изобретении новизны или договариваться с истцом, например, выкупив лицензию.

Зампред комитета Российского союза промышленников и предпринимателей по интеллектуальной собственности Анатолий Семенов убежден, что при обращении в Роспатент Samsung наверняка сможет выиграть дело. По его словам, вероятность того, что палата по патентным спорам признает патент истца качественным, "не превышает одного процента".

Тяжба длится с февраля прошлого года. Упомянутая технология предлагает несколько способов генерации одноразового кода. Его, например, может создавать устройство продавца и считывать смартфон покупателя, говорится в описании патента. В нем также содержится принципиальная схема взаимодействия устройств покупателя, продавца, платежной системы, банка-эквайера и банка-эмитента.
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#Samsung Pay

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