Происшествия
сегодня, 13:00
Мотоциклиста сбили на Кольцевой
В аварии никто не пострадал.
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Сегодня в 10:43 на площади Кольцевой водитель белого легкового автомобиля сбил мотоциклиста. Оба транспортных средства ехали по кольцу в попутном направлении, мотоциклист решил свернуть на Водопьянова из второй полосы движения, но попал под колеса легковушки, которая продолжила движение прямо. От удара мотоциклист и его транспорт пролетели по дороге несколько метров.
Как сообщили GOROD48 в липецкой областной станции скорой помощи и медицины катастроф, сигналов о пострадавших в этом ДТП на Кольцевой им сегодня не поступало.
Как сообщили GOROD48 в липецкой областной станции скорой помощи и медицины катастроф, сигналов о пострадавших в этом ДТП на Кольцевой им сегодня не поступало.
Комментарии (23)
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Николай
Николай
Денис
мама, дорогая
Пешеход
Кэп Очевидность
Денис
будет тихо в городе
-
Глубоководная Такса.