Мотоциклиста сбили на Кольцевой

В аварии никто не пострадал.

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Сегодня в 10:43 на площади Кольцевой водитель белого легкового автомобиля сбил мотоциклиста. Оба транспортных средства ехали по кольцу в попутном направлении, мотоциклист решил свернуть на Водопьянова из второй полосы движения, но попал под колеса легковушки, которая продолжила движение прямо. От удара мотоциклист и его транспорт пролетели по дороге несколько метров.



Как сообщили GOROD48 в липецкой областной станции скорой помощи и медицины катастроф, сигналов о пострадавших в этом ДТП на Кольцевой им сегодня не поступало.