Происшествия

сегодня, 13:00

Мотоциклиста сбили на Кольцевой

23 2439
#авария #ДТП
2

В аварии никто не пострадал.

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Сегодня в 10:43 на площади Кольцевой водитель белого легкового автомобиля сбил мотоциклиста. Оба транспортных средства ехали по кольцу в попутном направлении, мотоциклист решил свернуть на Водопьянова из второй полосы движения, но попал под колеса легковушки, которая продолжила движение прямо. От удара мотоциклист и его транспорт пролетели по дороге несколько метров.

Как сообщили GOROD48 в липецкой областной станции скорой помощи и медицины катастроф, сигналов о пострадавших в этом ДТП на Кольцевой им сегодня не поступало.
23 2439
#авария #ДТП
2

Комментарии (23)

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Николай

7 минут назад
Елы Палы, дилемма. Этот поехал, как все, вот и стал виновником ДТП. Хорошо, если без тяжких последствий. На кольце девятого микрорайона такая же история - едут, кто как хочет.
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Николай

10 минут назад
Глубоководная Такса., прав. С кольца можно съезжать с крайнего правого ряда. При таком потоке машин каждый раз надо думать, как ехать - по правилам или повинуясь инстинкту самосохранения.
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Денис

14 минут назад
Пешеход, а ещё - "должен был на проспект ехать".. Кому он что должен? Парадокс.
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мама, дорогая

19 минут назад
Проезжаем по этому кольцу регулярно и не было ни одного дня , чтобы кто-то по левому ряду ехал налево , всегда прутся прямо или ,вообще, подрезают- выезжают на среднюю полосу и резко останавливаются т.к. впереди светофор. УБЕРИТЕ ЭТО КОЛЬЦО, СДЕЛАЙТЕ ПРОСТОЙ ПЕРЕКРЕСТОК- будет меньше ДТП.
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Пешеход

22 минуты назад
Почитаешь комменты, и страшно становится.... Откуда такая дремучесть у людей? "Все так делают"... А в плеханове все щами умываются...
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Кэп Очевидность

31 минуту назад
Пока люди в комментариях будут оправдывать нарушителей закона словами «так делают все», перспектив у этого города не появится.
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Денис

31 минуту назад
Елы Палы, ты это всё сам придумал?
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будет тихо в городе

32 минуты назад
это очень хорошо
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-

33 минуты назад
На зебрах каждый день сбивают ЛЮДЕЙ.
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Глубоководная Такса.

36 минут назад
Получается, что мопед прав?
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