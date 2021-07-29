В России
сегодня, 12:42
В России установлен третий за месяц суточный антирекорд по числу смертей от COVID-19
В России за последние сутки коронавирус выявили у 23 270 человек.
За прошедшие сутки в России скончались 799 пациентов с коронавирусом, - говорится в данных оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции.
Это рекордный показатель, который фиксируют в РФ уже третий раз за месяц, — до этого такое количество человек умирало 16 июля и 24 июля. Всего в России, по данным оперативного штаба, от COVID-19 скончались 156 977 человек.
Максимальное количество умерших за сутки выявили в столице — 79 (25,4 тыс. умерли за все время). Также 64 человека скончались в Санкт-Петербурге (19,1 тыс. за время пандемии), 30 — в Московской области (7,1 тыс. за все время), 29 — в Иркутской области (3,6 тыс. за все время), по 28 — в Нижегородской и Ростовской областях.
Также за сутки инфекцию выявили у 23 270 человек, общее число зараженных после этого составило 6 218 502. От этого количества почти 1,5 млн заражений приходятся на Москву (+3356 за сутки), 524,8 тыс. — на Петербург (+1925 за сутки), 382,1 тыс. — на Подмосковье (+1325 за сутки).
За время распространения вируса в России 5 568 363 человека выздоровели (+20,8 тыс. за сутки), - сообщает РБК.
Это рекордный показатель, который фиксируют в РФ уже третий раз за месяц, — до этого такое количество человек умирало 16 июля и 24 июля. Всего в России, по данным оперативного штаба, от COVID-19 скончались 156 977 человек.
Максимальное количество умерших за сутки выявили в столице — 79 (25,4 тыс. умерли за все время). Также 64 человека скончались в Санкт-Петербурге (19,1 тыс. за время пандемии), 30 — в Московской области (7,1 тыс. за все время), 29 — в Иркутской области (3,6 тыс. за все время), по 28 — в Нижегородской и Ростовской областях.
Также за сутки инфекцию выявили у 23 270 человек, общее число зараженных после этого составило 6 218 502. От этого количества почти 1,5 млн заражений приходятся на Москву (+3356 за сутки), 524,8 тыс. — на Петербург (+1925 за сутки), 382,1 тыс. — на Подмосковье (+1325 за сутки).
За время распространения вируса в России 5 568 363 человека выздоровели (+20,8 тыс. за сутки), - сообщает РБК.