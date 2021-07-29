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На Петровском рынке не соблюдали социальную дистанцию

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#нарушение #коронавирус #торговля
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На Петровском рынке не соблюдали социальную дистанцию

Проверяющие успели составить протоколы только на пятерых предпринимателей.

Сотрудники регионального управления потребительского рынка и ценовой политики провели проверку соблюдения коронавирусных ограничений в работе Петровского рынка.

- В результате мероприятий установлено, что предпринимателями, осуществляющими деятельность на рынке, «антиковидные» правила поведения не соблюдаются. В павильонах отсутствуют дозаторы для обработки рук, отсутствует разметка, обеспечивающая социальное дистанцирование, масочный режим не соблюдается. По установленным фактам в отношении пяти предпринимателей возбуждены административные дела по ст. 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». Исходя из того, что практически все торговые павильоны досрочно прекратили свою работу, то есть закрылись, следует сделать вывод, что нарушений было еще больше, - сообщает управление потребрынка.

Несоблюдение антиковидных требований влечет ответственность в виде административных штрафов: на должностных лиц в размере от 10 000 до 50 000 рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица - от 30 000 до 50 000 рублей, на юридических лиц - от 100 000 до 300 000 рублей.
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#нарушение #коронавирус #торговля
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Комментарии (16)

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лопотунья

7 минут назад
да вот полоса спасет и не чего тут болтать
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пока вы в маске

15 минут назад
Правильно . А еще дозаторы отсутствуют в * сортирах. И вообще там социальная дистанция не соблюдается. Нужно разметку нанести.
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Цирк

21 минуту назад
Почему в автобусах «антиковидные» правила поведения не соблюдаются. В транспорте отсутствуют дозаторы для обработки рук, отсутствует разметка, обеспечивающая социальное дистанцирование, масочный режим не соблюдается. ВОПРОС К АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА:КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ ЭТОТ ЦИРК????????????????????????????????
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!!

21 минуту назад
Управление ппотребительского рынка это контора бездарно, которые плотно уселись на шею предпринимателей и кроме как драть драконовские штрафы ни на что не способны,это вызывает полное отвращение и ненависть к о всей власти
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а централный рынок

27 минут назад
как?
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Кладбище

42 минуты назад
Те, кто проходит мимо мусорного контейнера у кладбища, попробуйте почувствовать запах. Мне одному запах почудился или уже убрали?
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Гость

44 минуты назад
Отстаньте от рынка единствнное место осталось где млжно купить не хлам
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Н.

46 минут назад
Когда этот маразм шизофреников у власти закончится . Займитесь делом бездари . Люди в нищете живут , зарплаты не поднимаются. А у них дистанция на рынке не соблюдается. В автобус пусть в 6 утра зайдут. Людей везут как скот без открытых люков и форточек .
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Гость.

47 минут назад
Там свежий воздух. А насчёт фестивалей, всяких соревнований и тому подобных. Да и продавцы там привиты. Если на то пошло пусть по пляжами пройдутся где чуть ли друг на друга сидят с законом от мэра.
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Вася

49 минут назад
Разметка это серьезнейшая мера по предупреждению ковида. Вот ведь в чем причина такого скачка заболевших. Но есть смутное подозрение что чиновники решили подправить показатели своей деятельности чтобы доказать свою нужность.
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