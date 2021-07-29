На Петровском рынке не соблюдали социальную дистанцию

Проверяющие успели составить протоколы только на пятерых предпринимателей.

Сотрудники регионального управления потребительского рынка и ценовой политики провели проверку соблюдения коронавирусных ограничений в работе Петровского рынка.



- В результате мероприятий установлено, что предпринимателями, осуществляющими деятельность на рынке, «антиковидные» правила поведения не соблюдаются. В павильонах отсутствуют дозаторы для обработки рук, отсутствует разметка, обеспечивающая социальное дистанцирование, масочный режим не соблюдается. По установленным фактам в отношении пяти предпринимателей возбуждены административные дела по ст. 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». Исходя из того, что практически все торговые павильоны досрочно прекратили свою работу, то есть закрылись, следует сделать вывод, что нарушений было еще больше, - сообщает управление потребрынка.



Несоблюдение антиковидных требований влечет ответственность в виде административных штрафов: на должностных лиц в размере от 10 000 до 50 000 рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица - от 30 000 до 50 000 рублей, на юридических лиц - от 100 000 до 300 000 рублей.