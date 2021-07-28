НЛМК Live

23 минуты назад

НЛМК внедрил новый сервис на основе машинного обучения

90
#машинное обучение
НЛМК внедрил новый сервис на основе машинного обучения

Новолипецкий металлургический комбинат внедрил в производстве горячего проката систему автоматизированного контроля конвейера прокатного стана, который транспортирует рулоны для дальнейшей переработки в цех холодной прокатки.

«Решение, построенное на основе машинного зрения, позволяет оперативно находить и устранять неполадки оборудования – смещение звеньев конвейера - что предотвращает возможные простои. Использование искусственного интеллекта позволяет экономить порядка 10 млн рублей ежемесячно», - сообщает ПАО «НЛМК».  

В основе работы сервиса – анализ видеопотока, поступающего с IP-камер, установленных над конвейером. Сервис определяет работоспособность узлов и их состояние, анализирует отклонение от нормы и в случае обнаружения критической ситуации мгновенно оповещает оператора.  

Технологии машинного зрения широко применяются в Группе НЛМК для решения прикладных задач. Компоненты машинного зрения используются в десятках систем для отслеживания состояния движущегося оборудования, параметров выполнения технологических операций, контроля эмиссии в атмосферу и в других областях.  
90
#машинное обучение

Еще в рубрике

На НЛМК началась Неделя безопасности
#техника безопасности
На НЛМК началась Неделя безопасности

26.07.2021 16:57

НЛМК Live
«Милосердие» помогает повысить комфорт и оснащенность сельских детсадов
#детские сады #«Милосердие»
«Милосердие» помогает повысить комфорт и оснащенность сельских детсадов

23.07.2021 11:08

НЛМК Live
На Лебедином озере НЛМК обновляют популяцию птиц
#экология #Лебединое озеро
На Лебедином озере НЛМК обновляют популяцию птиц

22.07.2021 11:31

НЛМК Live
«Милосердие» помогает растить будущих «звёзд» стрелкового спорта
#стрелковый спорт
«Милосердие» помогает растить будущих «звёзд» стрелкового спорта

22.07.2021 10:05

НЛМК Live
Более 800 сотрудников НЛМК удостоились наград ко Дню металлурга
#День металлурга #награды
Более 800 сотрудников НЛМК удостоились наград ко Дню металлурга

16.07.2021 18:41

НЛМК Live
Валерий Сюткин поздравит металлургов с праздником
#День металлурга
Валерий Сюткин поздравит металлургов с праздником

16.07.2021 14:42

НЛМК Live