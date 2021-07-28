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Медсестру из Курска подозревают в фиктивной вакцинации от коронавируса

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#вакцинация #подлог

Медсестру поликлиники №5 подозревают в проведении фиктивной вакцинации от коронавируса. Информацию об этом «Курским известиям» подтвердили в региональном управлении следственного комитета.

В понедельник, 26 июля, посетители поликлиники №5, рассказали, что в учреждении работают следственные органы.

- Мы ждали свою очередь  и увидели, как люди в форме и в штатском снимали что-то в кабинетах на камеры, выносили коробки с документами. А  когда мы спросили, что происходит, нам ответили, что это из-за медсестры, которая  за деньги вакцину не колола, а запись делала, - рассказали «Курским известиям» очевидцы следственных действий.

Сегодня в СУ СКР по Курской области «Курским известиям» подтвердили, что проводят доследственную проверку данных о фиктивной вакцинации.

- Это первый такой случай в регионе. В данный момент проводится проверка по факту проведения фиктивной вакцинации от коронавируса. Готовим материалы для возбуждения уголовного дела, - сообщила изданию старший помощник руководителя СУ СКР по Курской области Наталья Зарубина.

По какой именно статье Уголовного Кодекса квалифицируют действия медсестры , в СК не уточнили.

По опыту регионов, где происходили похожие случаи, это может быть ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата»  (максимальное наказание -  6 лет лишения свободы) или ст. 291.2 УК РФ «Мелкое взяточничество» (максимальное наказание – 3 года заключения).


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#вакцинация #подлог

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