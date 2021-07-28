Общество
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«Я не хочу, чтобы это повторялось снова и снова, не хочу, чтобы ломались жизни...»
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Внук сбитой на улице Гагарина женщины просит сделать дорогу безопасной.
В редакцию GOROD48 обратился внук сбитой на улице Гагарина в Липецке 84-летней женщины Дмитрий. Липчанин просит совета — как сделать этот участок дороги более безопасным для движения.
- Прошу совета, что можно сделать с регулированием участка дороги по улице Гагарина, между остановками «24 школа» и «Железнодорожный вокзал». К большому сожалению, ранее не сильно обращал внимание на новости и сводки ДТП, пока самого не коснулось. Похоронил вчера бабушку. Загуглил новости о ДТП здесь и ужаснулся. Я не хочу, чтобы это повторялось снова и снова, не хочу, чтобы ломались жизни тех, кого сбили, и тех, кто сбил. Уверен, вместе мы сможем сделать это и спасти жизни, - написал Дмитрий.
В администрации Липецка GOROD48 сообщили, что Дмитрий может обратиться в городской департамент дорожного хозяйства: как написать официальное письмо, так через директ Instagram.
Напомним, смертельное ДТП произошло в районе гипермаркета «Карусель» на улице Гагарина вечером 22 июля. 84-летняя липчанка переходила дорогу вне «зебры» и попала под колеса «Лады Гранты» под управлением 21-летнего водителя. От удара автомобиля пожилая женщина погибла мгновенно, ее тело пролетело по асфальту около 30 метров.
Ремонт улицы Гагарина проходил в 2018 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Во время ремонта на пятикилометровом отрезке улицы установлены восемь светофорных объектов, 964 дорожных знака и почти 700 метров ограждения.
- Прошу совета, что можно сделать с регулированием участка дороги по улице Гагарина, между остановками «24 школа» и «Железнодорожный вокзал». К большому сожалению, ранее не сильно обращал внимание на новости и сводки ДТП, пока самого не коснулось. Похоронил вчера бабушку. Загуглил новости о ДТП здесь и ужаснулся. Я не хочу, чтобы это повторялось снова и снова, не хочу, чтобы ломались жизни тех, кого сбили, и тех, кто сбил. Уверен, вместе мы сможем сделать это и спасти жизни, - написал Дмитрий.
В администрации Липецка GOROD48 сообщили, что Дмитрий может обратиться в городской департамент дорожного хозяйства: как написать официальное письмо, так через директ Instagram.
Напомним, смертельное ДТП произошло в районе гипермаркета «Карусель» на улице Гагарина вечером 22 июля. 84-летняя липчанка переходила дорогу вне «зебры» и попала под колеса «Лады Гранты» под управлением 21-летнего водителя. От удара автомобиля пожилая женщина погибла мгновенно, ее тело пролетело по асфальту около 30 метров.
Ремонт улицы Гагарина проходил в 2018 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Во время ремонта на пятикилометровом отрезке улицы установлены восемь светофорных объектов, 964 дорожных знака и почти 700 метров ограждения.
16 3238
Комментарии (16)
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МЕСТНЫЙ
@
транспорт в городах удобных для жизни
внучек
око за око
Виноват алень
Житель
Сергей
Пешеход
Там раньше ограничение висело