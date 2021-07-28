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«Я не хочу, чтобы это повторялось снова и снова, не хочу, чтобы ломались жизни...»

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#авария #ДТП #безопасность
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«Я не хочу, чтобы это повторялось снова и снова, не хочу, чтобы ломались жизни...»

Внук сбитой на улице Гагарина женщины просит сделать дорогу безопасной. 

В редакцию GOROD48 обратился внук сбитой на улице Гагарина в Липецке 84-летней женщины Дмитрий. Липчанин просит совета — как сделать этот участок дороги более безопасным для движения.

- Прошу совета, что можно сделать с регулированием участка дороги по улице Гагарина, между остановками «24 школа» и «Железнодорожный вокзал». К большому сожалению, ранее не сильно обращал внимание на новости и сводки ДТП, пока самого не коснулось. Похоронил вчера бабушку. Загуглил новости о ДТП здесь и ужаснулся. Я не хочу, чтобы это повторялось снова и снова, не хочу, чтобы ломались жизни тех, кого сбили, и тех, кто сбил. Уверен, вместе мы сможем сделать это и спасти жизни, - написал Дмитрий.

В администрации Липецка GOROD48 сообщили, что Дмитрий может обратиться в городской департамент дорожного хозяйства: как написать официальное письмо, так через директ Instagram.

Напомним, смертельное ДТП произошло в районе гипермаркета «Карусель» на улице Гагарина вечером 22 июля. 84-летняя липчанка переходила дорогу вне «зебры» и попала под колеса «Лады Гранты» под управлением 21-летнего водителя. От удара автомобиля пожилая женщина погибла мгновенно, ее тело пролетело по асфальту около 30 метров. 

Ремонт улицы Гагарина проходил в 2018 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Во время ремонта на пятикилометровом отрезке улицы установлены восемь светофорных объектов, 964 дорожных знака и почти 700 метров ограждения.

16 3238
#авария #ДТП #безопасность
3

Комментарии (16)

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МЕСТНЫЙ

5 минут назад
СУЩЕСТВУЮТ ЛИ В ГОРОДЕ И ОБЛАСТИ КОМИССИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ? ЕСЛИ СУЩЕСТВУЮТ, ТО ЧЕМ ЗАНИМАЮТСЯ? АВАРИЙНОСТЬ И СМЕРТНОСТЬ НА ОБЛАСТНЫХ И ГОРОДСКИХ ДОРОГАХ ЗАПРЕДЕЛЬНАЯ.
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@

6 минут назад
В России две беды существовали изначально - дураки и дороги. И с каждым годом становится всё больше и больше (и того, и другого). Водитель, помни, ты управляешь средством повышенной опасности! Не становись убийцей!
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транспорт в городах удобных для жизни

10 минут назад
Житель, .. в Европе переходы на каждых 20 м. даже там, где люди не ходят. это делается в целях максимального снижения скорости потока, хотя скорость в городах ограничена до 50 км. но безопасной скоростью потока в городах признана скорость в 30 км., а пешеход считается важнее автомобиля, поскольку водитель не машины тот же пешеход. автомобиль в городе теряет все свои преимущества , что вынуждает крайне мотивировать автопоездку , чтотизбавляет от проблемы автозависимости в городах , удобных для жизни.в городах, стимулирующих во всю пользоваться автомобилем сотвсеми вытытекающими последствиями, противостояние водитель - пешеход только набирает обороты.
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внучек

12 минут назад
внук походу решил хайпануть на своей бабке и предложил какой-то бред не подумав
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око за око

23 минуты назад
Манагер, .. не пропускающих пешеходов то же расстреливать из минигана ?
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Виноват алень

28 минут назад
Сергей, в городе нетолько вменяемые люди проживают. И машина это источник повышенной опасности. Что за народ? Вообще на все правила плюют из окон своих тазов. И бычками раскидываются налево и направо, Европа и живет хорошо потому что там люди разумные. А здесь идиоты. Которым законы не писаны. Написано для дураков 60. Этот алень явно не 60 пер. А теперь бабка виновата в 84 года)))
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Житель

28 минут назад
Странный внук - "Что можно сделать с регулированием, чтобы подобного не произзошло?" - да хотя бы просто переходить нужно в разрешенных местах на зеленый свет. Или кроме самой бабули кто-то виноват в произошедшем? У Карусели регулируемый пешеходный переход, машины останавливаются - что еще сделать то? Переходов каждые 30 метров налепить, чтоб пешеходам было можно где угодно переходить?
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Сергей

39 минут назад
Как бы прискорбно это не было, но бабушка сама виновата, что переходила дорогу, в темное время суток, не по пешеходному переходу. Очередной светофор и радар скорости в этом случае, ситуацию не изменит.
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Пешеход

39 минут назад
Ну так не надо перебегать в неположенных местах и будет все намного безопаснее. Хоть все понатыкай светофорами и переходами, люди один фиг будут переться там, где им больше нравится. Иногда видишь, как человек перебегает под колеса машинам, хотя до перехода пару метров в сторону. Водители же не телепаты, чтобы узнать когда к ним кто то вылетит на дорогу, тут хоть 40 едь можно насмерть сбить.
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Там раньше ограничение висело

42 минуты назад
Леха, 40. Но и сейчас -60 макс. Куда Алень пер- спешил? На тот свет? Могла бабка , мог ребёнок, могла собака-она тоже живая. Куда вы летите ? Замечаю едут машины в патоке 60. А какой нибудь зелёный, только права получивший, на 10 какой нибудь100 жмёт. В шашечки на дороге играет. Молодняк спешит с гробом встретиться.
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