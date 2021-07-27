Центр повышения профмастерства педагогов откроется в Липецке

В сентябре в Липецке начнет работу новое структурное подразделение регионального института развития образования - Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников. Как сообщает областное управление образования и науки, создание Центра позволит сформировать организационно-методические условия эффективного развития кадрового потенциала системы образования в регионе.



«За счет сопровождения процесса освоения дополнительных программ с использованием индивидуальных образовательных маршрутов будут выявлены профессиональные запросы педагогических работников и управленческих кадров», - отмечает начальник управления образования и науки Липецкой области Лилия Загеева.



Сейчас ведется капитальный ремонт здания, в котором будет расположен центр. Здесь будут организованы коворкинг и лекторий, многофункциональные аудитории, высокотехнологические педагогические лаборатории по биологии, информатике, физике и химии, видеостудия. На ремонт и оборудование из федерального и регионального бюджетов выделено 26 миллионов рублей. Ремонтные работы в центре планируется завершить к 20 августа, поставку и наладку оборудования – до 25 августа 2021 года.



Тем временем региональный институт развития образования продолжает разработку дополнительных профессиональных программ в формате электронных курсов, предназначенных для обучения педагогических работников и управленческих кадров в рамках деятельности центра. В сентябре программы планируется направить на профессионально-общественную экспертизу. После этого они будут размещены в Федеральном реестре образовательных программ дополнительного профессионального педагогического образования.



