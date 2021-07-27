Общество

сегодня, 11:35

Центр повышения профмастерства педагогов откроется в Липецке

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#педагогика
Центр повышения профмастерства педагогов откроется в Липецке
В сентябре в Липецке начнет работу новое структурное подразделение регионального института развития образования - Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников. Как сообщает областное управление образования и науки, создание Центра позволит сформировать организационно-методические условия эффективного развития кадрового потенциала системы образования в регионе.

«За счет сопровождения процесса освоения дополнительных программ с использованием индивидуальных образовательных маршрутов будут выявлены профессиональные запросы педагогических работников и управленческих кадров», - отмечает начальник управления образования и науки Липецкой области Лилия Загеева.  

Сейчас ведется капитальный ремонт здания, в котором будет расположен центр. Здесь будут организованы коворкинг и лекторий, многофункциональные аудитории, высокотехнологические педагогические лаборатории по биологии, информатике, физике и химии, видеостудия. На ремонт и оборудование из федерального и регионального бюджетов выделено 26 миллионов рублей. Ремонтные работы в центре планируется завершить к 20 августа, поставку и наладку оборудования – до 25 августа 2021 года. 
 
Тем временем региональный институт развития образования продолжает разработку дополнительных профессиональных программ в формате электронных курсов, предназначенных для обучения педагогических работников и управленческих кадров в рамках деятельности центра. В сентябре программы планируется направить на профессионально-общественную экспертизу. После этого они будут размещены в Федеральном реестре образовательных программ дополнительного профессионального педагогического образования. 

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#педагогика

Комментарии (3)

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ну не знаю

6 минут назад
Главное , чтобы у педагогов с нагрузкой в 30 и более часов с классным руководством, хватило времени на переобучение)
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Это

26 минут назад
Перед выборами им надо повысить знания,так как собираются установить новые кабинки.
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Липецк

сегодня, 11:55
При чём здесь учителя, у нас оборудования на местах нет, обеспечения материального? Учителя работают за двоих, поэтому и не идут по профессии. А вы * собрались . Они уже ученые переученые.
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