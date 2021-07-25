«Металлург» и «Акрон» устроили голевую феерию

Лучшим стал неувядающий «профессор» Роман Войдель, на счету которого гол и результативный пас.

Артур Арустамян.

Липчане празднуют первый гол.

Липецкие болельщики на обратном пути.







Липецкий «Металлург» на своём «домашнем» стадионе в Химках в 3-м туре ФНЛ сегодня сыграл вничью с тольяттинским «Акроном» - 2:2.У матча было много дополнительных интриг. Так, именно в «Акрон» летом перебрался один из лидеров нашей команды прошлого «золотого» сезона Владлен Бабаев. За день до матча он сказал корреспонденту GOROD48, что всегда будет помнить и любить Липецк, но о предстоящей игре высказался в духе пословицы: «свой или чужой на дороге не стой».В «Металлурга» тоже играет бывший «акроновец» Николай Иванников, которого против его бывшей команды тренеры «сталеваров» сегодня впервые в сезоне выпустили в стартовом составе. Ещё одним изменением стал дебют в основе 21-летнего защитника Александра Иванькова, занявшего место капитана команды Евгения Фролова.Первый тайм получился феерическим – 4 гола! Первый мяч липчан – это вообще «нездешний уровень». Полузащитник Руслан Шаповалов молниеносно выбросил мяч из аута на своей половине поля, а недавно отпраздновавший своё 36-летие «профессор футбольных наук» Роман Войдель (вверху на фото) выдал такую роскошную передачу метров на сорок на Артура Арустамяна, что разом отсёк всю защиту. Арустамян убежал один на один с защитником и низом поразил дальний угол – 1:0.Затем своё веское слово сказал Бабаев. На 32-й минуте, поймав мяч на ногу, он пробил с линии штрафной в дальний угол. Голкипер липчан Максим Матюша к этому оказался не готов – 1:1. К слову, гол в ворота «сталеваров» Владлен демонстративно праздновать не стал.Но здесь вновь проявил себя опытнейший Войдель. Через четыре минуты он со штрафного, словно рукой, забросил мяч в самую «девятку» ворот «Акрона» - 2:1.Отыграться гостям вновь помог счастливый случай. Липецкий вратарь задел ногу нападающего – пенальти, который реализовал бывший форвард ЦСКА Константин Базелюк – 2:2.Во втором тайме «Акрон» активизировался. Забрал мяч под свой контроль, но до реальных угроз нашим воротам дело не довёл. У липчан, напротив, в конце была пара убойных моментов: под удар Войделя, словно на амбразуру бросился защитник, а на последних минутах мяч быквально скакал по тольяттинской вратарской, но не оказался в сетке. Кроме того, на последних минутах судья проморгал явный пенальти в ворота «Акрона».Теперь в активе «Металлурга» одна победа, одна ничья и одно поражение – идём по графику твёрдого середняка. Следующий матч 31 июля в Нижнекамске.Отметим, что администрация Липецкой области и ФК «Металлург» вновь организовали просмотр матча на Городище и автобусную поездку липецких фанатов в Химки.: Арустамян, 18 (1:0). Бабаев, 32 (1:1). Войдель, 36 (2:1). Базелюк, 39 (2:2 с пен.).: 13. Матюша. 2. К.Титов. 8. Иваньков (11. Визнович, 65). 33. А.Белов. 3. М.Сазонов. 15. Шаповалов (4. В.Чёрный, 88). 17. Иванников (10. А.Овчинников, 61). 25. Д.Поярков. 20. Войдель. 7. Арустамян. 48. Кутьин (к).: 1. С.Волков. 4. Рогач. 3. Сагуткин. 17. Н.Чистяков (20. Марухин, 71). 12. Палиенко (90. Делькин, 87). 61. Босов (10. Газданов, 40; 54. А.Нестеров, 87). 21. Бабаев (58. И.Зуев, 71). 8. Песегов (к). 27. Чудин. 77. К.Савичев. 11. Базелюк.: Босов, 8. Н.Чистяков, 9. Д.Поярков, 25. Шаповалов, 28. Войдель, 51. Сагуткин, 74. А.Овчинников, 90. Удаление: Сагуткин, 85 (2ж.).Судьи А.Анопа (Благовещенск), Н.Ерёмин, А.Ермилов (оба - Москва). Инспектор А.Костин (Московская обл.). Делегат П.Петухов (Москва).25 июля. Химки. «Арена Химки». 270 зрителей.: 7 (3) - 11 (7, 1 перекладина).: 3 - 4. Фолы: 13 - 19.40 - 60.