Погода в Липецке

сегодня, 17:00

В Липецкой области короткие дожди пройдут лишь местами

1 495
#дожди
В Липецкой области короткие дожди пройдут лишь местами

В ближайшие трое суток атмосферное давление на территории Липецкой области станет расти, будет преимущественно без осадков, только днем 24 июля местами возможны кратковременные дожди с грозами. Среднесуточные температуры воздуха составят 17-20 градусов тепла, что чуть ниже нормы.  

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 24 июля в Липецкой области переменная облачность, местами кратковременный дождь, днем местами гроза. Ветер северо-западный, 6-11 м/сек. Температура ночью составит от +11 до +16 градусов, днем будет от +22 до +27 градусов. 

В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью составит от +13 до +15 градусов, днем будет от +23 до +25 градусов. 

День 24 июля стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +38 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1968 году – 8 градусов тепла.  
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#дожди

Комментарии (1)

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Максим К

сегодня, 17:05
Лучше бы лил каждыми днями! Надоела эта уже жара!!
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