В Липецкой области короткие дожди пройдут лишь местами

В ближайшие трое суток атмосферное давление на территории Липецкой области станет расти, будет преимущественно без осадков, только днем 24 июля местами возможны кратковременные дожди с грозами. Среднесуточные температуры воздуха составят 17-20 градусов тепла, что чуть ниже нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 24 июля в Липецкой области переменная облачность, местами кратковременный дождь, днем местами гроза. Ветер северо-западный, 6-11 м/сек. Температура ночью составит от +11 до +16 градусов, днем будет от +22 до +27 градусов.



В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью составит от +13 до +15 градусов, днем будет от +23 до +25 градусов.



День 24 июля стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +38 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1968 году – 8 градусов тепла.

