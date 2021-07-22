Общество

59 минут назад

Капуста за неделю выросла в цене почти на 10%

7 415
#цены #продукты
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Капуста за неделю выросла в цене почти на 10%

Зато начали дешеветь другие овощи.

Управление потребительского рынка и ценовой политики проанализировало изменение цен в магазинах на 24 социально значимых продуктов питания. Проверяющие отметили, что за неделю их средняя стоимость в магазинах Липецка в общем упала на 66 рублей.

- В разрезе средних цен продуктов «борщевого набора» ситуация выглядит следующим образом: картофель подешевел на 12,52%, цена на лук снизилась на 3,92%, морковь подешевела на 13,22%, цена на свеклу снизилась на 16,98%. Единственным подорожавшим овощем остается капуста белокочанная – рост на 9,53% за неделю, - сообщает управление потребрынка.

Пока ситуация с ценами на сезонные овощи до конца не стабилизировалась в Липецке продолжают ярмарочную торговлю ими.
7 415
#цены #продукты
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Комментарии (7)

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Пенсионер

12 минут назад
Это никчемная организация одни статисты никакого влияния на цены не имеющие не хотящие не могущие
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Екатерина

14 минут назад
Новость дня!
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вова

25 минут назад
Теперь так будет ВСЕГДА! А,что вы хотели? Капитализм однако.
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Бюджетник

27 минут назад
Капуста будет по заоблачным ценам. В этом году ее всю мошкара поела
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Билли Кид

34 минуты назад
Уже пора звонить Путину?
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Морковка

50 минут назад
Ешьте лучше меня! Зайцы - не дураки...
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Справедливый липчанин

51 минуту назад
Липчане, никто не покупайте капусту примерно полмесяца. Нет продажи - нет прибыли. Следовательно, через полмесяца цены сразу упадут...
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