Капуста за неделю выросла в цене почти на 10%

Зато начали дешеветь другие овощи.

Управление потребительского рынка и ценовой политики проанализировало изменение цен в магазинах на 24 социально значимых продуктов питания. Проверяющие отметили, что за неделю их средняя стоимость в магазинах Липецка в общем упала на 66 рублей.



- В разрезе средних цен продуктов «борщевого набора» ситуация выглядит следующим образом: картофель подешевел на 12,52%, цена на лук снизилась на 3,92%, морковь подешевела на 13,22%, цена на свеклу снизилась на 16,98%. Единственным подорожавшим овощем остается капуста белокочанная – рост на 9,53% за неделю, - сообщает управление потребрынка.



Пока ситуация с ценами на сезонные овощи до конца не стабилизировалась в Липецке продолжают ярмарочную торговлю ими.