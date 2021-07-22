Происшествия
56 минут назад
Липчанин бросился на женщину с бензопилой
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Ей удалось спрятаться от агрессивного мужчины в доме.
Мировой судья Усманского судебного участка № 3 определил наказание мужчине, которого обвинили в угрозе убийством. Ранее житель Липецкой области был дважды судим за пьяную езду.
Новое преступление мужчина совершил поздно вечером 11 апреля. Он был пьян и дома поссорился со своей сожительницей. Слово за слово — и аргументы у пьяного мужчины закончились. Он взял тайм-аут и вышел во двор частного дома. Там ему на глаза попалась бензопила «Хопер 5220». Мужчина схватил инструмент и бросился в дом. Заведя бензопилу, мужчина пошел с ней в сторону женщины. Она очень сильно испугалась расправы, ей удалось спрятаться в доме. Позже женщина обратилась в полицию. Мужчина полностью признал свою вину.
За угрозу убийством мужчину наказали 240 часами обязательных работ. Вещественное доказательство, бензопилу «Хопер 5220», уничтожат.
Новое преступление мужчина совершил поздно вечером 11 апреля. Он был пьян и дома поссорился со своей сожительницей. Слово за слово — и аргументы у пьяного мужчины закончились. Он взял тайм-аут и вышел во двор частного дома. Там ему на глаза попалась бензопила «Хопер 5220». Мужчина схватил инструмент и бросился в дом. Заведя бензопилу, мужчина пошел с ней в сторону женщины. Она очень сильно испугалась расправы, ей удалось спрятаться в доме. Позже женщина обратилась в полицию. Мужчина полностью признал свою вину.
За угрозу убийством мужчину наказали 240 часами обязательных работ. Вещественное доказательство, бензопилу «Хопер 5220», уничтожат.
5 1029
Котя
Гость
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Фокс
Если