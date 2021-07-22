Происшествия

56 минут назад

Липчанин бросился на женщину с бензопилой

5 1029
#угроза убийством
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Липчанин бросился на женщину с бензопилой

Ей удалось спрятаться от агрессивного мужчины в доме.

Мировой судья Усманского судебного участка № 3 определил наказание мужчине, которого обвинили в угрозе убийством. Ранее житель Липецкой области был дважды судим за пьяную езду.

Новое преступление мужчина совершил поздно вечером 11 апреля. Он был пьян и дома поссорился со своей сожительницей. Слово за слово — и аргументы у пьяного мужчины закончились. Он взял тайм-аут и вышел во двор частного дома. Там ему на глаза попалась бензопила «Хопер 5220». Мужчина схватил инструмент и бросился в дом. Заведя бензопилу, мужчина пошел с ней в сторону женщины. Она очень сильно испугалась расправы, ей удалось спрятаться в доме. Позже женщина обратилась в полицию. Мужчина полностью признал свою вину.

За угрозу убийством мужчину наказали 240 часами обязательных работ. Вещественное доказательство, бензопилу «Хопер 5220», уничтожат.
5 1029
#угроза убийством
1

Комментарии (5)

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Котя

27 минут назад
Бензопилу обязательно надо уничтожить она во всем виновата .
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Гость

29 минут назад
Теперь 240 часов пилит деревья, занялся не посредственно своим делом.
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12

35 минут назад
Техас ...
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Фокс

35 минут назад
Вещественное доказательство, бензопилу «Хопер 5220», уничтожат. Какая-то однобокость, почему бы после ДТП с пострадавшим (тем более с трупом) не уничтожают ТС виновника?
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Если

53 минуты назад
Жена пилорамма,то муж бензопил.
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