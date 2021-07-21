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Экспертиза в отношении казанского стрелка еще не завершена
Психолого-психиатрическая экспертиза в отношении Ильназа Галявиева, обвиняемого в массовом убийстве в казанской школе, продолжается.
"Комплексная стационарная психолого-психиатрическая судебная экспертиза, проводимая в рамках расследуемого уголовного дела, ещё не завершена", — отметили в Следственном комитете.
У следствия пока нет медицинских заключений, - пишет "Ъ".
Ранее "Газета ОНК" — официальный орган общественных наблюдательных комиссий — сообщила, что Центр имени Сербского признал молодого человека, расстрелявшего своих бывших соучеников и преподавателей в казанской школе, невменяемым.
Однако довольно скоро последовала реакция СКР, серьезно скорректировавшая и опровергшая заявление правозащитников.
19-летний Ильназ Галявиев устроил массовую бойню в казанской гимназии №175, где он ранее учился, 11 мая этого года. Тогда он беспрепятственно прошел в учебное заведение с ружьем, на которое у него было официальное разрешение, и устроил стрельбу, убив семерых школьников и двух учительниц, еще 24 человека пострадали.
Полиция арестовала открывшего огонь, он полностью признал вину.
Стрельба в казанской школе вызвала серьезные изменения в российское законодательство об обороте оружия, поскольку по инициативе властей и Росгвардии требования к получению оружия были предельно ужесточены.