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Экспертиза в отношении казанского стрелка еще не завершена

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#казанский стрелок #стрельба #школа

Психолого-психиатрическая экспертиза в отношении Ильназа Галявиева, обвиняемого в массовом убийстве в казанской школе, продолжается.

Психолого-психиатрическая экспертиза в отношении Ильназа Галявиева, обвиняемого в массовом убийстве в казанской школе, продолжается, - сообщили РИА Новости в СК РФ.

"Комплексная стационарная психолого-психиатрическая судебная экспертиза, проводимая в рамках расследуемого уголовного дела, ещё не завершена", — отметили в Следственном комитете.

У следствия пока нет медицинских заключений, - пишет "Ъ".

Ранее "Газета ОНК" — официальный орган общественных наблюдательных комиссий — сообщила, что Центр имени Сербского признал молодого человека, расстрелявшего своих бывших соучеников и преподавателей в казанской школе, невменяемым.

Однако довольно скоро последовала реакция СКР, серьезно скорректировавшая и опровергшая заявление правозащитников.

19-летний Ильназ Галявиев устроил массовую бойню в казанской гимназии №175, где он ранее учился, 11 мая этого года. Тогда он беспрепятственно прошел в учебное заведение с ружьем, на которое у него было официальное разрешение, и устроил стрельбу, убив семерых школьников и двух учительниц, еще 24 человека пострадали.

Полиция арестовала открывшего огонь, он полностью признал вину.

Стрельба в казанской школе вызвала серьезные изменения в российское законодательство об обороте оружия, поскольку по инициативе властей и Росгвардии требования к получению оружия были предельно ужесточены.
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#казанский стрелок #стрельба #школа

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