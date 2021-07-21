Подпольная эпиляция обернулась для липчанки судом

Женщина не имела разрешения на подобные процедуры.

Арбитражный суд Липецкой области рассмотрел заявление прокурора Октябрьского района Липецка в адрес местной предпринимательницы. Прокурор просил привлечь женщину к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 14.1 КоАП РФ - за работу без лицензии.



В апреле в прокуратуру поступило обращение Международной ассоциации защиты прав в сфере здравоохранения. По сигналу ассоциации провели проверку в салоне на улице Водопьянова. Прокуроры выяснили, что там без лицензии делали эпиляцию на косметическом оборудовании «DF Laser Hibrid». В соответствии с приказом Минздрава России от 2017 года к медицинским услугам отнесено, в частности, проведение депиляции и эпиляции. На такую работу нужно получать лицензию. В салоне ее не оказалось.



Предпринимательница признала свою вину. Суд оштрафовал женщину на 4 000 рублей.