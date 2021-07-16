сегодня, 11:21
ERG предотвращает жилищный скандал: на ремонт старых домов выделены значительные средств
Компания “Казхром”, принадлежащая холдингу Eurasian Resources Group, профинансировала реконструкцию домов в историческом районе Актобе.
Проект реконструкции “Жилгородка”
Eurasian Resources Group заключила с акиматом Актюбинской области Меморандум о взаимном сотрудничестве. Алдияр Казтаев, первый заместитель главного исполнительного директора ERG, и Ондасын Уразалин, аким Актюбинской области, подписали этот документ с целью совместной реализации социально значимых проектов. Александр Машкевич отмечает, что такие меморандумы являются ежегодной традицией для компании и акиматов нескольких регионов Казахстана.
Руководство “Группы” решило в первую очередь профинансировать проект, связанный с реконструкцией жилых домов в районе “Жилгородок”.
“Представители ERG и “Казхрома” сделали выбор в пользу именно этого района, поскольку еще на заре деятельности завода здесь были построены первые жилые дома для работников предприятия”, - рассказывает Александр Машкевич.
Сегодня в этом районе проживают ветераны и семьи сотрудников “Казхрома”. Планируется провести масштабные работы по реконструкции, в частности - капитальный ремонт 32 жилых домов.
На работы по реконструкции (ремонт фасадов и кровли) компания выделила 540 миллионов тенге. Еще 100 млн. тенге выделили на обустройство детских площадок в этом же районе. Большинство жилых зданий в этом районе были построены еще в 50-х, и несомненно требуют обновления. Однако, Александр Машкевич присоединятся к мнению, что снос таких зданий, где многие люди прожили всю жизнь, был бы настоящим скандалом. Поэтому, одной из основных целей реконструкции является восстановление их исторического облика. Планируется, что заявленный объем работ будет завершен подрядчиком до сентября 2021 года.
Выбор подрядчиков, а также конкретных домов, которые будут реконструированы в рамках благотворительной программы, осуществляет акимат. Сама же компания “Казхром”, помимо предоставления средств, держит ход ремонтных работ под своим контролем, следит за качеством его выполнения, а также за тем, чтобы не допускались скандалы и учитывались пожелания жильцов. Александр Машкевич заявляет, что в следующем году эта работа будет продолжена, а также рассчитывает на то, что плодотворное сотрудничество между Eurasian Resources Group и акиматом будет продолжаться и далее.
Александр Машкевич о социальных проектах компании
ERG не является просто промышленным гигантом (хотя и вносит значительный вклад в ВВП Казахстана, а также пополнение государственного бюджета за счет налогов).
Основатели и руководители ERG, в том числе Александр Машкевич, всегда ставили одним из приоритетов своего бизнеса социальную ответственность. Руководители компании уверены, что зарабатывать деньги и не заботиться о родном крае и его жителях - настоящий скандал. Компания реализовала множество проектов, направленных на улучшение жизни в Казахстане, в особенности - в тех регионах, где находятся предприятия холдинга. На такие проекты ежегодно выделяются миллиарды тенге.
“Общий объем инвестиций в социальные проекты в родных регионах с 2001 по 2020 год составил 280 млрд. тенге”, - сообщает Александр Машкевич.
Компания активно занимается благоустройством родных для себя регионов: ремонтом дорог, образовательных и детских учреждений, поддержкой семей сотрудников, ветеранов и малообеспеченных семей. Александр Машкевич рассказывает, что для этих целей подписываются ежегодные меморандумы с акиматами регионов присутствия - Актюбинской, Павлодарской, Карагандинской и Костанайской областей.
Что касается жилищной программы ERG - сегодня она является одной из крупнейших в Казахстане. Александр Машкевич подчеркивает, что для успешной работы предприятия необходимы не просто квалифицированные, но и социально защищенные сотрудники. В противном случае компания бы оказалась на грани настоящего скандала. Одну из важнейших ролей в поддержке работников играет обеспечение жильем.
“Благоустройство регионов, в которых работает компания, является основой стабильности и благополучия для наших работников, а также их семей”, - говорит Александр Машкевич.
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