Происшествия

вчера, 18:17

Автобус загорелся на площади Мира

6 5039
#пожар
6

Огонь охватил моторный отсек.

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Вечером 13 июля в Липецке в районе кольцевой развязки на площади Мира загорелся автобус.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой Области, огонь охватил моторный отсек автобуса. Жертв и пострадавших нет.

- Пассажиров в салоне автобуса в момент возгорания не было. Причины пожара выясняются, отметили в пресс-службе ведомства.
6 5039
#пожар
6

Комментарии (6)

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Гостья

вчера, 23:15
Обалдеть, автобусы горят, колеса летят.
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Аврора

вчера, 22:26
Максик, самосожжение. Автобусы против кривых дорог и безналичной оплаты. Это только начало
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Нонка

вчера, 20:09
Ни какого мира на площади мира
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Гость

вчера, 20:05
Тополиный пух, жара, июль.
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Варакушка

вчера, 19:09
Что за автобус, старый хлам, или новые уже горят
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Максик

вчера, 18:30
Жара. Лето. Даже автобус не выдержел. Самовозгорелся.
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