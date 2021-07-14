Автобус загорелся на площади Мира

Огонь охватил моторный отсек.



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Вечером 13 июля в Липецке в районе кольцевой развязки на площади Мира загорелся автобус.



Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой Области, огонь охватил моторный отсек автобуса. Жертв и пострадавших нет.



- Пассажиров в салоне автобуса в момент возгорания не было. Причины пожара выясняются, отметили в пресс-службе ведомства.

