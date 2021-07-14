Происшествия
вчера, 18:17
Автобус загорелся на площади Мира
Огонь охватил моторный отсек.
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Вечером 13 июля в Липецке в районе кольцевой развязки на площади Мира загорелся автобус.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой Области, огонь охватил моторный отсек автобуса. Жертв и пострадавших нет.
- Пассажиров в салоне автобуса в момент возгорания не было. Причины пожара выясняются, отметили в пресс-службе ведомства.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой Области, огонь охватил моторный отсек автобуса. Жертв и пострадавших нет.
- Пассажиров в салоне автобуса в момент возгорания не было. Причины пожара выясняются, отметили в пресс-службе ведомства.
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