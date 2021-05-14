Общество
18 минут назад
Членство Олега Королева в партии «Единая Россия» приостановлено
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Бывший губернатор Липецкой области сам высказал такое желание.
Членство сенатора и бывшего губернатора Липецкой области Олега Королева в партии «Единая Россия» приостановлено, по его собственному желанию до конца разбирательства. Об этом сообщает телеграмм-канал «Единая Россия. Официально».
«Оно должно быть максимально беспристрастным и прозрачным, чтобы ни у кого не оставалось вопросов, что произошло на самом деле. В случае, если версия Олега Петровича подтвердится, и он докажет свою невиновность, Единая Россия будет готова восстановить его членство в партии», - цитирует канал секретаря Генсовета партии Андря Турчака.
Напомним, вечером 13 мая в Липецке автомобиль «Лексус» под управлением Олега Королева снес два дорожных знака, двигался по улицам Липецка на спущенных колесах и создавал аварийные ситуации.
В интервью GOROD48 Олег Королев заявил, что ему стало плохо за рулем.
«Оно должно быть максимально беспристрастным и прозрачным, чтобы ни у кого не оставалось вопросов, что произошло на самом деле. В случае, если версия Олега Петровича подтвердится, и он докажет свою невиновность, Единая Россия будет готова восстановить его членство в партии», - цитирует канал секретаря Генсовета партии Андря Турчака.
Напомним, вечером 13 мая в Липецке автомобиль «Лексус» под управлением Олега Королева снес два дорожных знака, двигался по улицам Липецка на спущенных колесах и создавал аварийные ситуации.
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В интервью GOROD48 Олег Королев заявил, что ему стало плохо за рулем.
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