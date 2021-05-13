В Липецкой области дожди с грозой и до +28

В ближайшие двое суток Липецкая область будет находиться в передней части западного циклона – погода будет неустойчивой, местами пройдут кратковременные дожди с грозами.

16 мая регион окажется в малоградиентном поле пониженного атмосферного давления – будет преимущественно без осадков. Среднесуточные температуры воздуха составят: 14 мая – 15-17 градусов тепла, что на 1-3 градуса выше нормы, 15 и 16 мая – 18-20 градусов тепла, что на 4-5 градусов выше нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 14 мая в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами небольшой дождь, днем местами кратковременные дожди, гроза. Ветер юго-восточный, 7-12 м/сек, местами порывы до 16 м/сек. Температура ночью составит от +7 до +12 градусов, днем будет от +23 до +28 градусов.



В Липецке облачно с прояснениями, слабый дождь. Температура воздуха ночью составит от +9 до +11 градусов, днем будет от +24 до +26 градусов.



День 14 мая стал самым теплым в Липецке в 1968 году, тогда в городе было +30 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2000 году – 1 градус мороза.

