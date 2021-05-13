Общество

сегодня, 12:09

Хлевенского живодера до сих пор не нашли

4 552
#жестокое обращение с животными
Хлевенского живодера до сих пор не нашли

Розыск покалечившего собаку продолжается, несмотря на отказ в возбуждении уголовного дела.

Доследственная проверка истории с истерзанной бездомной собакой в Хлевенской районе закончилась постановлением об отказе в возбуждении уголовного дела. Напомним, в конце февраля прохожая нашла в селе Ворон-Лозовка пса с искалеченной лапой, раздроблённой выстрелом костью. Полиция сразу же инициировала проверку.

- По итогам проверки принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области. - В ходе проверки было установлено, что от действий неизвестного пострадала бездомная собака. Пока живодера установить не удалось. Несмотря на то, что уголовное дело не возбуждено, розыск злоумышленника продолжается.

Уголовным кодексом Российской Федерации, а именно статьей ст. 245 УК РФ, предусмотрено наказание до трех лет лишения свободы за жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и/или страданий, а равно из хулиганских побуждений или из корыстных побуждений, повлекшее его гибель или увечье. За те же деяния, совершенные группой лиц, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет.
4 552
#жестокое обращение с животными

Комментарии (4)

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А зачем вообще?

22 минуты назад
Нужна полиция в России???!.
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.

31 минуту назад
Это какая такая собака.Непозволю
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Викторм

54 минуты назад
Надо привлекать того, кто отказ подписал.
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Так мы и поверили,

сегодня, 12:20
ну и шутники. Отказ в возбуждении уг. дела означает,что в полиции,уже,давно забыли про эту собаку.
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