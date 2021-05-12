Происшествия

сегодня, 16:10

21-летняя девушка второй раз за год отдала мошенникам все сбережения

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#мошенничество
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21-летняя девушка второй раз за год отдала мошенникам все сбережения

Обманщики сперва выманили у нее 400 000 рублей, а сейчас – еще 40 000 рублей. Профилактические беседы девушке не помогли.

Молодая жительница Ельца второй раз за год стала жертвой мошенников, сообщает городской отдел полиции. Недавно 21-летней девушке позвонили из «службы безопасности» и предупредили о совершении несанкционированной операции по переводу с ее счета. Чтобы заявительница убедилась в том, что лжесотрудник не врёт, ей на мобильный телефон поступил звонок от «сотрудника полиции», который подтвердил слова работника. Затем потерпевшая, следуя инструкциям злоумышленника, перевела с помощью стационарного банкомата на якобы безопасный расчётный счёт все свои сбережения, 40 000 рублей, на различные сотовые номера. После подтверждения перевода мошенники сказали, что обманули девушку и ей ничего не оставалось, как обратиться к правоохранителям.

- Девушка год назад уже обращалась с аналогичным заявлением в полиции по факту хищения принадлежащих ей 400 000 рублей мошенническим способом. Сотрудниками полиции были проведены профилактические беседы во время допроса в качестве потерпевшей, кроме того ей была вручена памятка о распространённых видах мошенничества. Однако, даже данные действия не повлияли на заявительницу, и она во второй раз «попала» на уловки мошенников, - отмечают в полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ "Мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину".
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#мошенничество
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Комментарии (10)

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Гость

19 минут назад
Откуда у этой дурочки деньги?
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Вован

37 минут назад
Я считаю что такие преступления вообще не нужно расследовать.
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Ангела

40 минут назад
Горе от ума, а без мозгов - вообще "ТРУБА"
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Гость

47 минут назад
Лох это судьба
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елена

51 минуту назад
Полиция вместо того чтобы найти мошенников вручили ей памятку и провели беседу. Класс
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горе от ума

54 минуты назад
Таксист, .. сегодня без мозгов зарабатывают 400 тыс., а умом ничего не заработать из за невостребованности как такового. впрочем, и раньше классики были такого же мнения.
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Норм

55 минут назад
Первой дойки оказалось мало
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Артурчик

57 минут назад
Старый Егорыч пошёл в туалет, В субботу " толчку" исполнялось сто лет, треснули доски, чавкнула бездна, родные решили- искать бесполезно.
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ИМ

сегодня, 16:21
Ничего, заработает еще - тогда пусть снова позвонят.
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Таксист

сегодня, 16:19
21 год первый раз не научила жизнь, и второй не научит, мозгов то нет
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