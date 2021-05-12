21-летняя девушка второй раз за год отдала мошенникам все сбережения

Обманщики сперва выманили у нее 400 000 рублей, а сейчас – еще 40 000 рублей. Профилактические беседы девушке не помогли.

Молодая жительница Ельца второй раз за год стала жертвой мошенников, сообщает городской отдел полиции. Недавно 21-летней девушке позвонили из «службы безопасности» и предупредили о совершении несанкционированной операции по переводу с ее счета. Чтобы заявительница убедилась в том, что лжесотрудник не врёт, ей на мобильный телефон поступил звонок от «сотрудника полиции», который подтвердил слова работника. Затем потерпевшая, следуя инструкциям злоумышленника, перевела с помощью стационарного банкомата на якобы безопасный расчётный счёт все свои сбережения, 40 000 рублей, на различные сотовые номера. После подтверждения перевода мошенники сказали, что обманули девушку и ей ничего не оставалось, как обратиться к правоохранителям.



- Девушка год назад уже обращалась с аналогичным заявлением в полиции по факту хищения принадлежащих ей 400 000 рублей мошенническим способом. Сотрудниками полиции были проведены профилактические беседы во время допроса в качестве потерпевшей, кроме того ей была вручена памятка о распространённых видах мошенничества. Однако, даже данные действия не повлияли на заявительницу, и она во второй раз «попала» на уловки мошенников, - отмечают в полиции.



По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ "Мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину".

