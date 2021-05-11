Общество
47 минут назад
И так сойдет! К маю проспект Победы так и не приобрел обещанный парадный вид
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Малый бизнес не оправдал надежд главы Липецка.
Цитата GOROD48: «Главному архитектору Липецка Михаилу Бушину и заместителю председателя департамента Диане Полуэктовой пришлось отвечать на вопросы о работе подрядчиков ФКР, которые должны управиться к тому же 1 октября с обустройством новых фасадов на десятке «хрущевок» вдоль проспекта (в то, что строители уложатся в срок, не верят ни глава Липецка, ни ее первый заместитель Константин Востриков, который ранее работал руководителем ФКР)».
фото: сентябрь 2020 года
Дело было 16 сентября прошлого года. Во время обхода попавшего под реконструкцию проспекта Победы (второй очереди) Евгения Уваркина шла мимо лесов и задрапированных в защитные сетки четырех-пятиэтажных домов, грозя чиновникам наказаниями за срыв строительных работ, но наведение глянца на 11 домов не закончилось ни 1 октября, ни 1 ноября, ни 1 декабря и даже не 1 января этого года. При этом со своей частью работ Фонд капремонта справился. Дело загубил городской департамент градостроительства и архитектуры, а также управление Октябрьским округом мэрии, которые должны были решить проблему коммуникации подрядчиков ФКР с коммерсантами, занимающими нежилые помещения на первых этажах домов, попавших в капремонт.
Особенность проспекта Победы - обилие магазинов и иных объектов в жилых домах. Подрядчики ФКР свою работу сделали: оштукатурили и покрасили фасады со второго этажа до последнего. Проблема случилась с первым этажом. Так, на том сентябрьском обходе Евгения Уваркина выяснила у предпринимателей, что никто не предоставил малому бизнесу образцов материалов, которых будут применены при капремонтах фасадов. Например, бизнесмены не знали, в какой цветовой гамме будут выполнены фризы дома, а значит, не могли заменить вывески. В итоге кто-то из предпринимателей включился в переделку входных групп к своим магазинам, а кто-то - нет. А подрядчики ФКР не могли сдать такие недоделанные дома, пока коммерсанты не сделали свою часть работы.
Старые пятиэтажки попали начали ремонтировать прошлой весной. По замыслу Евгении Уваркиной, таким образом убивали сразу трех зайцев: помимо реконструкции проспекта Победы по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» тут реализовывали еще два проекта: ФКР - по новым фасадам хрущевок и муниципального - по созданию комфортной городской среды. Правда, третий проект все же пришлось перенести на этот год - сейчас ударными темпами столичная организация «Руслан-1» благоустраивает два сквера - у домов № 6 и № 10.
Год назад, в мае 2020-го, глава Липецка заявила, что «продуктом такой синергии станет новый облик проспекта Победы, который придется по душе горожанам». В декабре прошлого года начальник управления Октябрьским округом мэрии Алексей Погорелов заявил GOROD48, что к 1 мая поставленная Евгенией Уваркиной задача по преображению проспекта будет выполнена, но, как оказалось, это не так (кстати, ни Алексей Погорелов, ни Михаил Бушин в мэрии уже не работают).
В мэрии, конечно, уломали коммерсантов и привели к стилистическому единообразию вывески и рекламные конструкции в зданиях от площади Победы до площади Кольцевой, но малый бизнес с поставленной ему задачей благоустройства подходов к своим объектам в некоторых случаях так и не справился.
Цитата GOROD48: «Евгения Уваркина велела чиновникам тщательнее подходить к переговорам с собственниками нежилых помещений, ведь задачей мэрии является благопристойный вид стыков подходов к жилым домам со стороны новых тротуаров. Где-то надо чуть поднять новые дорожки, где-то - чуть опустить. Предпринимателям нужно побеспокоиться и о новым замощении площадок перед их торговыми объектами».
Сегодня мы прошлись по обеим сторонам проспекта Победы и вот что увидели.
Начнем с нечетной стороны. И с самого длинного дома в Липецке №№ 19а,21. У него все более-менее нормально, за исключением подходов к некоторым магазинам. Там, где они есть, подходы выполнены в плитке той же цветовой гаммы, которая использована для мощения тротуаров на проспекте. В одном случае к цветочному магазину ведет дорожка из плоского камня, что необычно и красиво.
В нескольких местах клиентов приглашают пройти за покупками по грязи.
У одного из магазинов какими-то раскопками асфальт уничтожен почти полностью, и для прохода тут осталась узкая, в метр шириной, дорожка.
В начале и в конце этого дома - два столба с проводами, которые проспект отнюдь не украшают. Убрать их - задача ЛГЭКа.
Идем дальше. Дом №49. Все вроде прилично, но выход на проспект у одного из магазинов не стыкуется с тротуаром. Невнимательный покупатель может запросто повредить тут ногу.
Следующий дом - №53. Разбитые ступеньки из плитки на входе в табачный и молочный магазины.
У торца дома, как и прежде, идет бойкая торговля с асфальта. Вернее, с импровизированного прилавка. Год назад глава Липецка пообещала здешним бабушкам их не трогать, заявив о необходимости создания в этом месте условий для торговли излишками сельхозпродукции. Но пока никаких условий для торговли не создано (можно ли считать пластиковые цветы дарами садов и полей?)
Следующий дом - №59а. На его углу находится известное всем местным ценителям рюмашки под бутерброд заведение. Какие-то бородачи продолжают ремонт входа в соседний магазин. Очевидно, что сотрудники управления округом не смогли договорится с коммерсантами благоустроить территорию у этих объектов.
У каждого дома на этой стороне проспекта есть недоделки в примыканиях тротуара к магазинам. Где-то для удобства посетителей лежат сбитые из досок подмостки, где-то предприниматели просто засыпали грязь щебнем, а где-то, как у известного рекламой освободителя липчан от кабальных кредитов, оставили все как как есть.
А теперь перейдем на другую сторону проспекта, четную. Мы не будем акцентировать внимание на всех косяках, иначе мало у кого хватит желания дочитать эту публикацию до конца. Посмотрим на самые бросающиеся в глаза недоделки.
Тротуар у дома №74 похож на сотканный в замутненном сознании ковер. Бреши в плиточном покрытии залепили всем, что попалось под руку. Да, грязи нет. Но и получившаяся «красота» вызывает вопросы.
У этого же дома можно увидеть и другие картины.
Но самая, конечно, жесть наблюдается у остановки «Улица Доватора», перед домом с граффити, посвященном знаменитому летчику, Герою Советского Союза Михаилу Водопьянову. На рисунке с хэштегом #городаменяются он смотрит вверх. А если бы всемирно известный ас опустил голову, то увидел бы неистребимую торговлю с ящиков и разбитый тротуар у 72-го дома.
В мэрии, кстати, к тем коммерсантам, которые не хотят приводить свои объекты в порядок, грозят предъявить судебные иски. Интересно, они кого-то пугают?
владелец магазина «Финские краски» в доме № 92а с прошлого года не желает демонтировать переход в квартиру второго этажа
собственник ателье «Жалюзи-шторы» в соседнем доме № 98а не хочет сносить железную пристройку к торцу дома, которую он использует под склад
А самый прикольный дизайн-код - у дома №12, где расположилась череда свадебных салонов. На углу дома стоит, как на песчаном острове посреди моря, бывшая пивнушка. Роль волн играют битая плитка и кирпич.
А дальше - салоны моды. К которым ведут дорожки, вымощенные плиткой разных дизайнов. Во время прошлогоднего ремонта часть таких дорожек разрушили строители. А в апреле этого года владельцы салонов наняли мастера, который восстановил порушенное тем, что попалось ему под руку.
Дальше можно увидеть вот такую ощерившуюся зубами-камнями дорожку к салону красоты.
Ну, и последняя точка нашего маршрута - дом №4. На его углу - еще один свадебный салон. Если невеста окажется невнимательной, то вместо ЗАГСа может оказаться в травмпункте.
А если еще на нее упадет вот этот вот сук, свисающий на коре с ближайшего дерева, то и в нейрохирургии.
фото: сентябрь 2020 года
Дело было 16 сентября прошлого года. Во время обхода попавшего под реконструкцию проспекта Победы (второй очереди) Евгения Уваркина шла мимо лесов и задрапированных в защитные сетки четырех-пятиэтажных домов, грозя чиновникам наказаниями за срыв строительных работ, но наведение глянца на 11 домов не закончилось ни 1 октября, ни 1 ноября, ни 1 декабря и даже не 1 января этого года. При этом со своей частью работ Фонд капремонта справился. Дело загубил городской департамент градостроительства и архитектуры, а также управление Октябрьским округом мэрии, которые должны были решить проблему коммуникации подрядчиков ФКР с коммерсантами, занимающими нежилые помещения на первых этажах домов, попавших в капремонт.
Особенность проспекта Победы - обилие магазинов и иных объектов в жилых домах. Подрядчики ФКР свою работу сделали: оштукатурили и покрасили фасады со второго этажа до последнего. Проблема случилась с первым этажом. Так, на том сентябрьском обходе Евгения Уваркина выяснила у предпринимателей, что никто не предоставил малому бизнесу образцов материалов, которых будут применены при капремонтах фасадов. Например, бизнесмены не знали, в какой цветовой гамме будут выполнены фризы дома, а значит, не могли заменить вывески. В итоге кто-то из предпринимателей включился в переделку входных групп к своим магазинам, а кто-то - нет. А подрядчики ФКР не могли сдать такие недоделанные дома, пока коммерсанты не сделали свою часть работы.
Старые пятиэтажки попали начали ремонтировать прошлой весной. По замыслу Евгении Уваркиной, таким образом убивали сразу трех зайцев: помимо реконструкции проспекта Победы по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» тут реализовывали еще два проекта: ФКР - по новым фасадам хрущевок и муниципального - по созданию комфортной городской среды. Правда, третий проект все же пришлось перенести на этот год - сейчас ударными темпами столичная организация «Руслан-1» благоустраивает два сквера - у домов № 6 и № 10.
Год назад, в мае 2020-го, глава Липецка заявила, что «продуктом такой синергии станет новый облик проспекта Победы, который придется по душе горожанам». В декабре прошлого года начальник управления Октябрьским округом мэрии Алексей Погорелов заявил GOROD48, что к 1 мая поставленная Евгенией Уваркиной задача по преображению проспекта будет выполнена, но, как оказалось, это не так (кстати, ни Алексей Погорелов, ни Михаил Бушин в мэрии уже не работают).
В мэрии, конечно, уломали коммерсантов и привели к стилистическому единообразию вывески и рекламные конструкции в зданиях от площади Победы до площади Кольцевой, но малый бизнес с поставленной ему задачей благоустройства подходов к своим объектам в некоторых случаях так и не справился.
Цитата GOROD48: «Евгения Уваркина велела чиновникам тщательнее подходить к переговорам с собственниками нежилых помещений, ведь задачей мэрии является благопристойный вид стыков подходов к жилым домам со стороны новых тротуаров. Где-то надо чуть поднять новые дорожки, где-то - чуть опустить. Предпринимателям нужно побеспокоиться и о новым замощении площадок перед их торговыми объектами».
Сегодня мы прошлись по обеим сторонам проспекта Победы и вот что увидели.
Начнем с нечетной стороны. И с самого длинного дома в Липецке №№ 19а,21. У него все более-менее нормально, за исключением подходов к некоторым магазинам. Там, где они есть, подходы выполнены в плитке той же цветовой гаммы, которая использована для мощения тротуаров на проспекте. В одном случае к цветочному магазину ведет дорожка из плоского камня, что необычно и красиво.
В нескольких местах клиентов приглашают пройти за покупками по грязи.
У одного из магазинов какими-то раскопками асфальт уничтожен почти полностью, и для прохода тут осталась узкая, в метр шириной, дорожка.
В начале и в конце этого дома - два столба с проводами, которые проспект отнюдь не украшают. Убрать их - задача ЛГЭКа.
Идем дальше. Дом №49. Все вроде прилично, но выход на проспект у одного из магазинов не стыкуется с тротуаром. Невнимательный покупатель может запросто повредить тут ногу.
Следующий дом - №53. Разбитые ступеньки из плитки на входе в табачный и молочный магазины.
У торца дома, как и прежде, идет бойкая торговля с асфальта. Вернее, с импровизированного прилавка. Год назад глава Липецка пообещала здешним бабушкам их не трогать, заявив о необходимости создания в этом месте условий для торговли излишками сельхозпродукции. Но пока никаких условий для торговли не создано (можно ли считать пластиковые цветы дарами садов и полей?)
Следующий дом - №59а. На его углу находится известное всем местным ценителям рюмашки под бутерброд заведение. Какие-то бородачи продолжают ремонт входа в соседний магазин. Очевидно, что сотрудники управления округом не смогли договорится с коммерсантами благоустроить территорию у этих объектов.
У каждого дома на этой стороне проспекта есть недоделки в примыканиях тротуара к магазинам. Где-то для удобства посетителей лежат сбитые из досок подмостки, где-то предприниматели просто засыпали грязь щебнем, а где-то, как у известного рекламой освободителя липчан от кабальных кредитов, оставили все как как есть.
А теперь перейдем на другую сторону проспекта, четную. Мы не будем акцентировать внимание на всех косяках, иначе мало у кого хватит желания дочитать эту публикацию до конца. Посмотрим на самые бросающиеся в глаза недоделки.
Тротуар у дома №74 похож на сотканный в замутненном сознании ковер. Бреши в плиточном покрытии залепили всем, что попалось под руку. Да, грязи нет. Но и получившаяся «красота» вызывает вопросы.
У этого же дома можно увидеть и другие картины.
Но самая, конечно, жесть наблюдается у остановки «Улица Доватора», перед домом с граффити, посвященном знаменитому летчику, Герою Советского Союза Михаилу Водопьянову. На рисунке с хэштегом #городаменяются он смотрит вверх. А если бы всемирно известный ас опустил голову, то увидел бы неистребимую торговлю с ящиков и разбитый тротуар у 72-го дома.
В мэрии, кстати, к тем коммерсантам, которые не хотят приводить свои объекты в порядок, грозят предъявить судебные иски. Интересно, они кого-то пугают?
владелец магазина «Финские краски» в доме № 92а с прошлого года не желает демонтировать переход в квартиру второго этажа
собственник ателье «Жалюзи-шторы» в соседнем доме № 98а не хочет сносить железную пристройку к торцу дома, которую он использует под склад
А самый прикольный дизайн-код - у дома №12, где расположилась череда свадебных салонов. На углу дома стоит, как на песчаном острове посреди моря, бывшая пивнушка. Роль волн играют битая плитка и кирпич.
А дальше - салоны моды. К которым ведут дорожки, вымощенные плиткой разных дизайнов. Во время прошлогоднего ремонта часть таких дорожек разрушили строители. А в апреле этого года владельцы салонов наняли мастера, который восстановил порушенное тем, что попалось ему под руку.
Дальше можно увидеть вот такую ощерившуюся зубами-камнями дорожку к салону красоты.
Ну, и последняя точка нашего маршрута - дом №4. На его углу - еще один свадебный салон. Если невеста окажется невнимательной, то вместо ЗАГСа может оказаться в травмпункте.
А если еще на нее упадет вот этот вот сук, свисающий на коре с ближайшего дерева, то и в нейрохирургии.
6 1054
ёпт
Этот Руслан
Владимир
гость
2 млрд
Мдя...