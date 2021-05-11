Спорт

30 минут назад

32-летний экс-защитник ХК «Липецк» умер из-за осложнений от COVID-19

1 633
#Хоккей #ХК «Липецк» #коронавирус
1
32-летний экс-защитник ХК «Липецк» умер из-за осложнений от COVID-19

В наш город его командировали из Екатеринбурга, игрок запомнился публичной критикой липецкого маскота – Шмеля Жэки. 

На 33-м году жизни скончался бывший защитник хоккейного клуба «Липецк» Владислав Егин, выступавший за нашу команду еще в те времена, когда она играла в Высшей лиге (ВХЛ).
О смерти спортсмена на своём сайте сообщил екатеринбургский «Автомобилист» - в середине 2000-х «Липецк» числился фарм-клубом уральцев и оттуда к нам регулярно приезжали игроки. Позже ряд СМИ дополнили, что Егин, в последнее время живший в Москве, скончался от осложнения, связанных с перенесённым коронавирусом.
 
Владислав Егин в сезоне 2014/15 чаще выступал за основной состав «Автомобилиста» в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), но иногда его отправляли в Липецк на усиление. За нашу команду он сыграл 8 игр, в которых набрал 3 (1+2) очка. В том числе провёл в красно-желтом свитере 3 матча плей-офф ВХЛ в проигранной серии «Ермаку» из Ангарска – 1-4.
Сам хоккеист был не рад командировкам за полторы тысячи километров, а ещё в Екатеринбурге в интервью местным журналистам раскритиковал внешний вид талисмана липецкой команды Шмеля Жэки, сказав, что с маскотом его создатели «что-то перепутали». 

В 2013/15 Егин провел свой главный период в карьере – 45 игр, 7 (3+4) очков в КХЛ за «Автомобилист». Кроме того, воспитанник столичного хоккея выступал за лениногорский «Нефтяник», «Рязань», пермский «Молот-Прикамье», ангарский «Ермак», «Донбасс»  тюменский «Рубин». Так вышло, что «Липецк» стал последним клубом в его карьере, завершившейся в 26 лет. После матчей в составе нашей команды он повесил коньки на гвоздь из-за проблем со здоровьем. 

Фото allhockey.ru.
1 633
#Хоккей #ХК «Липецк» #коронавирус
1

Комментарии (1)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Я самый первый новость прочитал

23 минуты назад
Вот так друзья ,жить надо сегодняшним днем и радоваться тому что имеешь ,а не вспоминать о былых советских годах ! Жить и радоваться каждому дню ,жить и радоваться ! Царствие небесное ,Владиславу ! Правильнее написать Христос Воскресе , Владиславу !
ответить

Еще в рубрике

«Битвы лидеров» не вышло: «Металлург» выиграл в Раменском «на классе»
#футбол #«Металлург» #ФНЛ
6
«Битвы лидеров» не вышло: «Металлург» выиграл в Раменском «на классе»

вчера, 19:52

Спорт
Не злите липецкого строителя: после четвертьфинала ДСК всем соперникам забрасывал по 9 шайб
#Хоккей #Ночная лига #Фестиваль в Сочи
6
Не злите липецкого строителя: после четвертьфинала ДСК всем соперникам забрасывал по 9 шайб

вчера, 16:31

Спорт
Во время матча «Ельца» по полю свободно бегал болельщик
#футбол #ФК «Елец»
2
Во время матча «Ельца» по полю свободно бегал болельщик

вчера, 15:23

Спорт
Парни, а вам слабо? Девушка из Лебедяни выиграла первенство России по боксу
#бокс #Диана Сиктус
26
Парни, а вам слабо? Девушка из Лебедяни выиграла первенство России по боксу

вчера, 13:30

Спорт
Шоу с переодеванием не помогло молодым липецким футболистам
#Футбол #«Металлург-М» #СФФ «Центр»
6
Шоу с переодеванием не помогло молодым липецким футболистам

09.05.2021 23:26

Спорт
Ушёл из жизни первый липецкий мастер спорта по футболу
#футбол
9
Ушёл из жизни первый липецкий мастер спорта по футболу

08.05.2021 12:05

Общество