Спорт
30 минут назад
32-летний экс-защитник ХК «Липецк» умер из-за осложнений от COVID-19
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В наш город его командировали из Екатеринбурга, игрок запомнился публичной критикой липецкого маскота – Шмеля Жэки.
На 33-м году жизни скончался бывший защитник хоккейного клуба «Липецк» Владислав Егин, выступавший за нашу команду еще в те времена, когда она играла в Высшей лиге (ВХЛ).
О смерти спортсмена на своём сайте сообщил екатеринбургский «Автомобилист» - в середине 2000-х «Липецк» числился фарм-клубом уральцев и оттуда к нам регулярно приезжали игроки. Позже ряд СМИ дополнили, что Егин, в последнее время живший в Москве, скончался от осложнения, связанных с перенесённым коронавирусом.
Владислав Егин в сезоне 2014/15 чаще выступал за основной состав «Автомобилиста» в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), но иногда его отправляли в Липецк на усиление. За нашу команду он сыграл 8 игр, в которых набрал 3 (1+2) очка. В том числе провёл в красно-желтом свитере 3 матча плей-офф ВХЛ в проигранной серии «Ермаку» из Ангарска – 1-4.
Сам хоккеист был не рад командировкам за полторы тысячи километров, а ещё в Екатеринбурге в интервью местным журналистам раскритиковал внешний вид талисмана липецкой команды Шмеля Жэки, сказав, что с маскотом его создатели «что-то перепутали».
В 2013/15 Егин провел свой главный период в карьере – 45 игр, 7 (3+4) очков в КХЛ за «Автомобилист». Кроме того, воспитанник столичного хоккея выступал за лениногорский «Нефтяник», «Рязань», пермский «Молот-Прикамье», ангарский «Ермак», «Донбасс» тюменский «Рубин». Так вышло, что «Липецк» стал последним клубом в его карьере, завершившейся в 26 лет. После матчей в составе нашей команды он повесил коньки на гвоздь из-за проблем со здоровьем.
Фото allhockey.ru.
О смерти спортсмена на своём сайте сообщил екатеринбургский «Автомобилист» - в середине 2000-х «Липецк» числился фарм-клубом уральцев и оттуда к нам регулярно приезжали игроки. Позже ряд СМИ дополнили, что Егин, в последнее время живший в Москве, скончался от осложнения, связанных с перенесённым коронавирусом.
Владислав Егин в сезоне 2014/15 чаще выступал за основной состав «Автомобилиста» в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), но иногда его отправляли в Липецк на усиление. За нашу команду он сыграл 8 игр, в которых набрал 3 (1+2) очка. В том числе провёл в красно-желтом свитере 3 матча плей-офф ВХЛ в проигранной серии «Ермаку» из Ангарска – 1-4.
Сам хоккеист был не рад командировкам за полторы тысячи километров, а ещё в Екатеринбурге в интервью местным журналистам раскритиковал внешний вид талисмана липецкой команды Шмеля Жэки, сказав, что с маскотом его создатели «что-то перепутали».
В 2013/15 Егин провел свой главный период в карьере – 45 игр, 7 (3+4) очков в КХЛ за «Автомобилист». Кроме того, воспитанник столичного хоккея выступал за лениногорский «Нефтяник», «Рязань», пермский «Молот-Прикамье», ангарский «Ермак», «Донбасс» тюменский «Рубин». Так вышло, что «Липецк» стал последним клубом в его карьере, завершившейся в 26 лет. После матчей в составе нашей команды он повесил коньки на гвоздь из-за проблем со здоровьем.
Фото allhockey.ru.
1 633
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