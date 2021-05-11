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Путин внес в Госдуму закон о денонсации РФ Договора по открытому небу
В базе данных Государственной Думы зарегистрирован законопроект о денонсации Договора по открытому небу (ДОН). В качестве субъекта законодательной инициативы указан президент России.
Проектом федерального закона предлагается денонсировать Договор по открытому небу, подписанный в г. Хельсинки 24 марта 1992 г. и ратифицированный Российской Федерацией 26 мая 2001 г.
Договор предоставляет право государствам-участникам совершать наблюдательные полеты над любыми территориями друг друга в соответствии с квотами, согласованными наблюдательными миссиями. Договором регламентируется проведение таких полетов, устанавливаются требования к самолетам наблюдения, ограничения по составу и техническим параметрам аппаратуры наблюдения, а также определяется механизм контроля за соблюдением Договора, - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Ранее Путин назначил замглавы МИД Сергея Рябкова своим официальным представителем при рассмотрении Федеральным собранием этого вопроса, - передает РИА Новости.
Договор по открытому небу (ДОН) вступил в силу 1 января 2002 года и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны: он позволил 34 странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.
В мае 2020 года американцы запустили процедуру выхода из соглашения, она завершилась 22 ноября.
В январе 2021 года о запуске межведомственных процедур по выходу из ДОН заявила и Москва. В МИД отметили, что действия Вашингтона существенно нарушили баланс интересов других государств.
О том, что российское правительство постановило одобрить и представить главе государства предложение о денонсации ДОН, стало известно 5 мая, - пишут "Известия".
За несколько дней до этого российская сторона заявила, что останется в Договоре по открытому небу, если к его соблюдению решат вернуться США.
16 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что судьба Договора по открытому небу висит на волоске. До этого Рябков указывал США на то, что судьба соглашения должна быть определена до конца мая. Он отмечал отсутствие интереса Вашингтона к возвращению в ДОН.