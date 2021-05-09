Происшествия

сегодня, 14:36

«Киа» вылетела на встречку и протаранила «Тойоту» с прицепом в Липецке

7 2878
#ДТП
4
«Киа» вылетела на встречку и протаранила «Тойоту» с прицепом в Липецке
Около 2.45 ночи 9 мая в Липецке на улице Водопьянова произошло ДТП с участием автомобилей «Киа» 30-летнего липчанина и внедорожника «Тойтоа» под управлением 40-летней женщины.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, водитель «Киа» зацепил бордюр, после чего выехал на полосу встречного движения. Там уже произошло столкновение с внедорожником с прицепом, после чего легковушка закончила маневр, перевернувшись на бок.

- В результате ДТП пострадал водитель «Киа», который с травмами различной тяжести был госпитализирован. В отношении мужчины возбуждено административное расследование, в ходе которого будут установлены все обстоятельства происшествия, - уточнили в пресс-службе ведомства.
7 2878
#ДТП
4

Комментарии (7)

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33

8 минут назад
Синий был. В 2.45 нормальные, спят.
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1

15 минут назад
Победил
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н-дя

сегодня, 15:09
все аварии за праздники на пустых дорогах,что людям надо.....
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Вова отдых в Сибири

сегодня, 15:09
Цвет настроения синий.... Других вариантов в это время просто нет.
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)

сегодня, 14:58
Застрял в текстурах?
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Леночка

сегодня, 14:54
Вован настоящий, Он же не видит задние колеса,куда та они едут,вот и зацепил бордюр.
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Вован настоящий

сегодня, 14:47
Главное, что мозга нет, поэтому жизненно важный орган не пострадал. Вопрос :как можно на 3-полостной дороге умудриться наехать на бордюр? Да ещё и глубокой ночью, когда никто не мешает.
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