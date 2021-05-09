«Киа» вылетела на встречку и протаранила «Тойоту» с прицепом в Липецке

Около 2.45 ночи 9 мая в Липецке на улице Водопьянова произошло ДТП с участием автомобилей «Киа» 30-летнего липчанина и внедорожника «Тойтоа» под управлением 40-летней женщины.



Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, водитель «Киа» зацепил бордюр, после чего выехал на полосу встречного движения. Там уже произошло столкновение с внедорожником с прицепом, после чего легковушка закончила маневр, перевернувшись на бок.



- В результате ДТП пострадал водитель «Киа», который с травмами различной тяжести был госпитализирован. В отношении мужчины возбуждено административное расследование, в ходе которого будут установлены все обстоятельства происшествия, - уточнили в пресс-службе ведомства.

